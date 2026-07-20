Tres Arroyos festejó a la Selección Nacional con banderas y emoción en las calles

Vecinos de Tres Arroyos salieron a las plazas y avenidas para celebrar el paso de la Selección Nacional. Una jornada de orgullo albiceleste que se vivió en el corazón del sudoeste bonaerense.

Tres Arroyos vivió este fin de semana una verdadera fiesta de celeste y blanco. Apenas se conoció el resultado que clasificaba a la Selección Nacional, las calles del centro se llenaron de familias, jóvenes y chicos que no quisieron dejar pasar la ocasión sin festejar.

En la Plaza San Martín, el punto de encuentro habitual de los tresarroyenses, comenzaron a aparecer banderas colgadas de los balcones y bocinas que sonaban sin parar. “Acá en el pueblo decimos que cuando juega la Selección se para todo”, comentaba don Raúl, comerciante de la peatonal, mientras acomodaba una camiseta de Messi en la vidriera de su negocio.

La Municipalidad acompañó la movida colocando pantallas en la plaza principal para que quienes no tenían acceso a la transmisión pudieran seguir el partido. Al término del encuentro, la gente se quedó cantando y compartiendo el momento. Hubo choripanes gratis para los más chicos y se improvisó un palco con parlantes desde donde sonaron los clásicos “Muchachos” y “Vamos, vamos Argentina”.

Desde el Club Atlético Tres Arroyos también se sumaron al festejo. La comisión directiva invitó a los socios a ver el partido en la sede social y, una vez finalizado, abrieron las puertas para que todo el que quisiera se acercara. “Es lindo ver cómo une a la gente, más allá de las diferencias de cada club”, señaló el presidente de la entidad.

No faltaron las postales típicas de nuestro interior: abuelos con la camiseta de los ’78, padres que repetían a sus hijos las mismas frases que escucharon de chicos y pibes que, con el celular en alto, grababan todo para compartir en las redes. En la ruta 3, a la altura del acceso, varios camiones y autos particulares hicieron sonar sus bocinas durante varios minutos en señal de alegría.

“La 6ª no es solo Bahía”, repite siempre la gente cuando se habla de estas cosas. Y en Tres Arroyos quedó claro una vez más: cuando se trata de la Selección, el orgullo se siente igual en cada pueblo de la región. La jornada se extendió hasta altas horas de la noche, con grupos de jóvenes recorriendo las calles y familias que cerraron el día con un asado improvisado en las veredas.

Desde la intendencia destacaron que este tipo de celebraciones espontáneas fortalecen el tejido social y permiten que los tresarroyenses se encuentren más allá de las agendas diarias. “Es un momento de unión y eso hay que celebrarlo”, dijeron desde el municipio.

Para muchos, este festejo también sirvió de precalentamiento para lo que viene. Porque en el sudoeste bonaerense, como en el resto del país, la Selección no es solo un equipo: es una excusa para volver a sentirnos parte de algo más grande.