Mayor seguridad en las calles de Tres Arroyos tras el Final del Mundo

Tras el partido decisivo por el Final del Mundo, las autoridades reforzaron la presencia policial en Tres Arroyos para evitar incidentes y garantizar el orden en las inmediaciones del estadio y el centro.

Tres Arroyos, 15 de marzo de 2025 – Apenas terminó el pitazo final del partido más esperado del año, el Final del Mundo, las calles del centro y los alrededores del estadio ya mostraban un despliegue inusual de uniformados. Según confirmaron fuentes municipales y de la Jefatura Distrital, el operativo de seguridad se reforzó con más de 40 efectivos y varios móviles para cubrir los puntos calientes de la ciudad.

"Acá en el pueblo sabemos cómo son estas cosas. Cuando hay mucha gente junta, es mejor estar prevenidos", le dijo a La Sexta Sección un vecino de la zona del Parque Central que prefirió no dar su nombre. El partido, que enfrentó a dos equipos locales con historia, terminó sin incidentes graves dentro del estadio, pero las autoridades no quisieron dejar nada al azar una vez que la hinchada salió a las calles.

Desde la Secretaría de Seguridad del Municipio explicaron que el dispositivo incluyó patrullajes a pie y en vehículo por avenida Rivadavia, calle Sarmiento y las inmediaciones de la plaza principal. "El objetivo fue que los vecinos pudieran volver a sus casas con tranquilidad, sin que se generaran disturbios ni aglomeraciones peligrosas", detallaron.

Testigos consultados en el lugar coincidieron en que la presencia policial se notó desde antes del entretiempo. Varios comercios de la zona cerraron temprano sus puertas como medida preventiva, algo que ya es costumbre en noches de partidos grandes en el sudoeste bonaerense.

"Eso hay que verlo in situ. Desde la radio veníamos siguiendo el partido y, al mismo tiempo, se transmitían mensajes pidiendo que se respetara el orden", recordó un vecino que vive a dos cuadras del estadio. La medida parece haber dado resultado: hasta el cierre de esta nota no se reportaron incidentes de importancia.

Desde la Jefatura Distrital confirmaron que el operativo se coordinó con la Policía Bonaerense y personal de Tránsito. "La 6ª no es solo Bahía. Cada partido grande en Tres Arroyos tiene su dinámica y nosotros respondemos en consecuencia", afirmaron.

El Final del Mundo no es solo un clásico deportivo. Para muchos tresarroyenses representa un momento de encuentro comunitario que mezcla rivalidad sana con el orgullo de jugar "el partido del año". Por eso, desde hace varias ediciones, las autoridades locales vienen ajustando el protocolo de seguridad post-partido.

"Vamos a preguntarle al que sabe, que es el vecino", suele decirse en estos casos. Y los vecinos consultados coincidieron: prefieren ver más policías en la calle que lamentar algún hecho de inseguridad. El balance, por ahora, es positivo.

Desde el Municipio adelantaron que evaluarán los resultados del operativo para seguir mejorando los dispositivos en los próximos eventos masivos que se organicen en la ciudad. Mientras tanto, las calles de Tres Arroyos volvieron a la calma habitual de una noche de verano en el interior bonaerense.