LU24 Radio Tres Arroyos: la voz que acompaña al sudoeste desde hace décadas

La emisora local sigue siendo el principal medio de cercanía para los tresarroyenses. En esta nota repasamos su historia, su rol en la comunidad y cómo se adapta a los nuevos tiempos sin perder la esencia de radio de pueblo.

En el corazón de Tres Arroyos, sobre la calle Alem, late desde hace más de sesenta años una de las emisoras que mejor representa el espíritu de la región: LU24 Radio Tres Arroyos.

Fundada en 1962, la radio nació en un contexto donde el medio radial era el gran nexo entre el pueblo y el campo. Aquellos primeros años, con sus transmisiones en AM, llegaban hasta las estancias más alejadas de la zona y se convirtieron rápidamente en la compañía obligada de los productores, los comerciantes y las familias.

"Acá en el pueblo decimos que LU24 es como el mate de la mañana", cuenta don Raúl, uno de los oyentes históricos que todavía sintoniza el 1020 de AM mientras desayuna en el bar de la plaza. Y no exagera. La radio informa sobre el estado de los caminos después de una lluvia, transmite los partidos de la Liga Regional, da aviso de los cortes de luz y hasta lee los telegramas de felicitación por cumpleaños.

Con el paso del tiempo, la emisora incorporó FM y hoy se puede escuchar también en 94.5. Eso permitió ampliar la llegada a Coronel Suárez, Pigüé y zonas rurales del partido. Pero lo que nunca cambió fue el estilo: voces conocidas, agenda local y un trato cercano con el oyente.

En la mañana, el programa "Despertar Tresarroyense" sigue siendo la referencia obligada. Allí se entremezclan las noticias del Concejo Deliberante, los anuncios del Hospital Municipal y las novedades del campo. Por la tarde, el magazine cultural abre espacio a músicos locales, escritores y docentes. Y los fines de semana, el deporte toma la posta con la transmisión de Villa Mitre, Deportivo San Martín o los torneos de la Liga.

El actual director, que prefiere mantener un perfil bajo, explica que el desafío actual pasa por combinar la tradición con las nuevas formas de consumo. "Tenemos una app, estamos en las redes y el podcast de los programas más importantes se descarga mucho. Pero seguimos creyendo que la radio en vivo, con la gente que llama y cuenta su problema o su alegría, es insustituible".

En los últimos años, LU24 tuvo un rol clave durante las emergencias climáticas. Cuando el agua anegó barrios enteros o cuando el temporal de 2023 dejó sin luz a media ciudad, la radio fue el único medio que mantuvo la información actualizada hora a hora. "Eso hay que verlo in situ", como diría cualquier vecino: la radio no solo informa, acompaña y organiza la ayuda.

Desde La Sexta Sección valoramos especialmente este tipo de medios. En un momento donde muchas radios del interior cierran o se convierten en repetidoras de cadenas nacionales, LU24 sigue apostando a la información local, a los corresponsales en los pueblos vecinos y a la publicidad de los comercios de la zona.

Por eso, cuando uno viaja por la ruta 3 y sintoniza la 94.5, sabe que está escuchando la voz del sudoeste bonaerense. No es solo una radio: es parte de la identidad de Tres Arroyos y un ejemplo de cómo se puede hacer periodismo serio, cercano y relevante sin necesidad de mirar siempre hacia Buenos Aires.

La próxima vez que escuches un anuncio de remate de hacienda, una entrevista al intendente o simplemente la canción de un artista local, acordate: detrás hay un equipo que todos los días sale a contar lo que pasa en el pueblo. Y en la 6ª sección, eso vale oro.