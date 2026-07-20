Coronel Suárez se vistió de celeste y blanco para festejar a la Selección

La localidad del sudoeste bonaerense volvió a llenar sus calles con banderas argentinas para acompañar a la Selección Nacional en otro partido clave. Vecinos y autoridades municipales compartieron el entusiasmo en un clima de fiesta popular.

Coronel Suárez volvió a vivir una jornada de puro fervor nacional. Apenas se confirmó el horario del partido, las calles del centro y los barrios se llenaron de banderas, guirnaldas y carteles con el celeste y blanco. La Municipalidad acompañó la iniciativa y habilitó pantallas en la plaza principal, donde cientos de vecinos se congregaron desde temprano.

"Acá en el pueblo decimos que cuando juega la Selección jugamos todos", comentaba don Raúl, uno de los habituales de la plaza que no se pierde un partido desde el '78. A su lado, un grupo de chicos con la camiseta de Messi improvisaba un picadito mientras esperaban el pitazo inicial. El clima era de esos que solo se viven cuando la Argentina juega: mezcla de esperanza, nervios y orgullo.

Desde la intendencia confirmaron que se dispuso un operativo de tránsito y seguridad para que la jornada transcurra sin incidentes. "Es una fiesta popular y la cuidamos entre todos", señaló el secretario de Gobierno. No hubo discursos largos ni actos protocolares: el protagonismo fue de la gente.

La transmisión se vio en varios puntos de la ciudad: además de la plaza, varios clubes de barrio y comercios del centro colocaron televisores en la vereda. En el club Atlético y Social de Coronel Suárez, la hinchada local copó las tribunas como si fuera un partido de la Liga del Sur.

"Nos representa y nunca deja de creer", resumía una joven madre que seguía el partido con su hijo en brazos. Esa frase, tomada del comunicado municipal, se repitió en conversaciones de la plaza, en las redes locales y hasta en los carteles hechos a mano. Porque en el interior bonaerense la Selección no es solo un equipo: es un hilo que une generaciones y pueblos.

El resultado, como siempre, quedará para la historia. Lo que no se borra es la imagen de Coronel Suárez vestido de celeste y blanco, con la plaza repleta y la gente cantando a coro. Otra vez el sudoeste bonaerense demostró que, más allá de las distancias, late al mismo ritmo que el resto del país cuando la Albiceleste sale a la cancha.

Desde Tres Arroyos hasta Pigüé, pasando por Coronel Pringles y Bahía Blanca, la 6ª sección se pintó de Argentina. Porque estos festejos no son solo un partido: son un momento en que los pueblos del interior se sienten más cerca del mundo.