Tres Arroyos: el Club Español invita al encuentro “Tinta entre padres e hijos”

El tradicional club de la colectividad española en Tres Arroyos organiza un espacio de encuentro y diálogo entre padres e hijos para compartir lecturas y fortalecer los vínculos familiares.

Tres Arroyos, 12 de junio de 2025 – En la sala principal del Club Español, sobre la calle Sarmiento, se prepara un encuentro diferente: “Tinta entre padres e hijos”. La propuesta, abierta a toda la comunidad, busca que padres e hijos compartan un rato de lectura, conversación y mate, lejos de las pantallas y cerca de las historias que unen generaciones.

Según contaron desde la comisión directiva, la idea surgió de varias familias que se acercaron al club pidiendo actividades que involucren a grandes y chicos sin que sea un mero taller infantil. “Acá en el pueblo dicen que los pibes leen cada vez menos, pero también escuchamos que los padres quieren retomar el hábito y no saben por dónde empezar. Esto es un intento de juntarlos”, explicó una de las organizadoras.

La actividad se desarrollará este sábado a partir de las 16. Cada participante podrá llevar su propio libro o elegir entre los que tendrá disponibles la biblioteca del club. No hay lista de lecturas obligatorias: el objetivo es que cada familia elija qué compartir, ya sea un cuento corto, un fragmento de novela o incluso una poesía.

“La idea es que lean un rato juntos y después conversen. Muchas veces los padres no saben qué están leyendo los hijos ni los chicos saben qué le gustaba a sus viejos cuando tenían su edad. Acá vamos a tratar de romper ese hielo”, agregaron desde la organización.

El Club Español de Tres Arroyos, uno de los más antiguos de la ciudad, mantiene desde hace años una activa agenda cultural que incluye charlas, presentaciones de libros y ciclos de cine. Esta vez, la iniciativa tiene un fuerte componente barrial y familiar, con la intención de que no quede solo en la colectividad sino que se abra a todo el que quiera sumarse.

Desde la institución aclararon que no se trata de un evento formal ni académico. “Es un encuentro de barrio, con sillones, café y mate. Queremos que la gente se sienta cómoda y que vuelva la próxima vez”, dijeron.

Para quienes quieran participar no es necesario inscribirse con anticipación, aunque piden confirmar presencia por las dudas de espacio. El club queda en Sarmiento 650 y las puertas se abrirán desde las 15.30.

La propuesta llega en un momento en que varias instituciones de Tres Arroyos vienen impulsando actividades que recuperen el hábito de la lectura compartida, especialmente después de la pandemia. “Tinta entre padres e hijos” se presenta como una opción concreta, sin costo y con el sello de cercanía que caracteriza a los clubes de pueblo.