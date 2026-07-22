Bahía Blanca entre las 10 ciudades más frías de Argentina

Según un relevamiento de La Nueva Provincia, la ciudad del sudoeste bonaerense se ubicó en el top 10 de las localidades más frías del país durante el último período. El dato refuerza la percepción local de un invierno riguroso y genera alerta sobre el impacto en servicios y salud.

Bahía Blanca se posicionó entre las diez ciudades más frías de la Argentina según un relevamiento publicado por La Nueva Provincia. El dato, que surge de promedios de temperatura mínima registrados en las últimas semanas, confirma lo que los bahienses vienen sintiendo en carne propia: un invierno que no da tregua.

Fuentes meteorológicas consultadas por el medio local ubicaron a la ciudad en el séptimo lugar del ranking nacional de bajas temperaturas. Por delante quedaron localidades patagónicas como Ushuaia, Río Grande y El Calafate, pero también otras del centro y sur del país que, en esta temporada, registraron mínimas más extremas que las habituales.

En Bahía Blanca, las temperaturas mínimas vienen promediando entre 1 y 4 grados bajo cero en varias jornadas, con sensaciones térmicas que, por efecto del viento, bajaron hasta los -8°C. El Servicio Meteorológico Nacional corroboró estas mediciones desde la estación local, aunque aclaró que aún no se trata de récords históricos para la ciudad.

El impacto se siente en distintos sectores. Desde el municipio confirmaron que se reforzó la asistencia en comedores y centros de contención para personas en situación de calle. En los hospitales, las guardias registraron un aumento de consultas por afecciones respiratorias, principalmente en niños y adultos mayores.

"Estamos en alerta porque cada grado menos genera un aumento exponencial en el consumo de gas", explicó un vocero de Camuzzi Gas Pampeana. La empresa distribuidora recomendó a los usuarios extremar el uso racional del servicio para evitar cortes programados, situación que ya se vivió en otros inviernos rigurosos de la región.

Desde la UNS, investigadores del Centro de Recursos Naturales Renovables de la Zona Semiárida (CERZOS) recordaron que estas olas de frío extremo no son aisladas. Los registros históricos muestran que Bahía Blanca siempre ha tenido inviernos duros, pero la variabilidad climática hace que los picos sean cada vez más marcados.

En paralelo, el pronóstico para los próximos días no ofrece grandes alivio. Según el SMN, se mantiene el alerta por bajas temperaturas y posible formación de escarcha en toda la sexta sección electoral. Las mínimas seguirían por debajo de los 3°C al menos hasta el fin de semana.

Vecinos consultados en distintos barrios coincidieron en que la sensación de frío se acentúa por la humedad característica de la zona costera. "Es un frío que te cala los huesos", resumió una vecina de Villa Mitre que prefiere no ser identificada.

La posición de Bahía Blanca en el top 10 nacional vuelve a poner en discusión la preparación de la infraestructura urbana para este tipo de eventos. Especialistas consultados por La Nueva Provincia sugirieron revisar el estado de las redes de gas y la capacidad de respuesta de los sistemas de salud ante un invierno que, según varios indicadores, todavía tiene varias semanas por delante.

La causa sigue su curso en los registros meteorológicos. Por ahora, no hay que adelantarse a pronósticos de largo plazo, pero la recomendación oficial es clara: abrigarse bien, cuidar el consumo de energía y estar atentos a las actualizaciones del Servicio Meteorológico Nacional.