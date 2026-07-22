Tres Arroyos: gremios acompañan a municipales por salarios adeudados

Trabajadores del Municipio de Tres Arroyos recibieron el respaldo de distintos gremios ante el retraso en el pago de haberes. La medida se da en un contexto de fuerte presión económica en el sudoeste bonaerense.

Tres Arroyos, 18 de julio de 2025 – En la mañana de este viernes, la plaza San Martín volvió a ser escenario de un reclamo que se repite con dolorosa frecuencia en los últimos meses: el atraso en el pago de salarios a los empleados municipales.

Con carteles que decían "Los sueldos no son un regalo" y "Trabajamos, cobramos", un grupo de trabajadores se concentró frente al Palacio Municipal. No estaban solos. A su lado se pararon representantes de la CGT regional, de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) seccional Tres Arroyos, de la Asociación de Trabajadores de la Educación (ATE) y de la Federación de Trabajadores Municipales de la provincia de Buenos Aires.

"Acá en el pueblo dicen que esto ya no da para más", comentaba uno de los delegados mientras esperaba que saliera alguna autoridad. Según fuentes gremiales consultadas in situ, el atraso acumula entre 8 y 12 días según las categorías, y se suma a la deuda de un plus vacacional que nunca se terminó de pagar.

El secretario general de la CGT Tres Arroyos, Juan Carlos "Chango" Gómez, fue claro al hablar con La Sexta Sección: "No venimos a hacer política ni a pelear con nadie. Venimos a acompañar a los compañeros que todos los días levantan la basura, atienden en el hospital o limpian las escuelas. No puede ser que terminen el mes debiendo en la despensa".

Desde el gremio municipal local, su titular María Elena Rodríguez pidió "una mesa de diálogo urgente" con el intendente. "Sabemos que la coparticipación llega tarde y que el campo está complicado, pero eso no puede recaer siempre sobre los trabajadores. Acá hay familias que no llegan a fin de mes", señaló.

El reclamo se da en medio de una situación que se repite en varios municipios de la 6ª sección. En Coronel Suárez y en Coronel Pringles también se registraron demoras similares en los últimos dos meses, aunque con distinta intensidad.

Consultado por este medio, un funcionario municipal de rango medio que pidió reserva de su nombre admitió que "la caja está muy ajustada" y que se espera el depósito de fondos provinciales para la semana que viene. "No es una decisión política, es una cuestión de timing de las transferencias", aseguró.

Mientras tanto, los trabajadores decidieron mantener la vigilancia. Mañana a las 10 volverán a concentrarse en la plaza. "Esto no termina hasta que cobremos", cerró uno de los presentes, un empleado de la Dirección de Obras Públicas que lleva 14 años en la planta permanente.

La Sexta Sección seguirá de cerca el desenlace de este conflicto que, una vez más, pone en evidencia las dificultades financieras que atraviesan los municipios del interior bonaerense.