Destino San Javier vuelve a Tres Arroyos con un show íntimo para emocionar a su gente

El grupo cordobés regresa este sábado al Teatro Municipal de Tres Arroyos con un recital cercano, enfocado en las canciones que marcaron a varias generaciones del sudoeste bonaerense.

Tres Arroyos se prepara para recibir otra vez a Destino San Javier. El grupo cordobés, ícono del folklore y el cuarteto romántico, vuelve al Teatro Municipal este sábado con un formato íntimo que promete dejar de lado los grandes despliegues para priorizar el contacto directo con el público.

Según los organizadores, el show buscará generar una atmósfera de cercanía, con versiones acústicas y relatos entre canción y canción. “Acá en el pueblo dicen que cuando viene Destino San Javier se siente como si volviera un amigo”, comentaba esta mañana en la plaza principal un vecino que ya tiene su entrada.

El grupo ya visitó la ciudad en varias oportunidades y siempre dejó lleno el teatro. Esta vez la propuesta es diferente: menos producción y más emoción. El repertorio incluirá los clásicos que todos cantan (“No me olvides”, “Ayer”, “Esa mujer”) pero también algunas sorpresas que el público local viene pidiendo hace rato.

Desde el Municipio confirmaron que las entradas se agotaron en menos de 48 horas, lo que habla del arraigo que tiene la banda en la 6ª sección. No es solo un recital: para muchos es una excusa para juntarse, recordar épocas y compartir un momento de los que quedan grabados.

“Eso hay que verlo in situ”, suele decirse en estos pagos. Y en este caso el consejo aplica perfecto. Porque más allá de la música, lo que se vive en estas noches de verano en el teatro de Tres Arroyos es parte de la identidad cultural de la región. Familias enteras, parejas que se conocieron con sus canciones y jóvenes que descubren el folklore a través de ellos.

El show comenzará a las 21:30 y se espera que se extienda más de dos horas. La organización recomendó llegar temprano porque, aunque el teatro tiene buena acústica, la gente suele llenar rápido los pasillos y la platea.

La Sexta Sección no es solo Bahía Blanca. Cada vez que un artista de este calibre elige volver a un pueblo del interior, se reafirma que la cultura se construye también desde acá, con agendas propias y públicos fieles que no necesitan grandes carteles de Buenos Aires para llenar una sala.

Quien haya estado en las visitas anteriores sabe de qué se trata: emoción a flor de piel, pañuelos en alto y esa sensación de que, por un rato, el mundo afuera queda lejos. Para los que no pudieron conseguir entrada, ya circulan rumores de una segunda fecha, pero por ahora nada confirmado. Lo que sí está confirmado es que este sábado, en el corazón de Tres Arroyos, la música va a sonar con acento bien nuestro.