Punta Alta festejó el pase a la final del Mundial tras el triunfo ante Inglaterra

La ciudad de Punta Alta vivió una jornada de alegría colectiva tras la victoria de la Selección Argentina frente a Inglaterra, que le permitió avanzar a la final del Mundial de Qatar 2022.

Punta Alta vivió una noche inolvidable este martes. Apenas terminó el partido contra Inglaterra, las calles de la ciudad se llenaron de bocinazos, banderas y abrazos. El 2-1 en el estadio de Lusail no solo clasificó a la Selección a la final del Mundial de Qatar, sino que encendió el corazón de un pueblo que siente el fútbol como pocos.

Desde temprano, los vecinos se habían reunido en la plaza San Martín y en diferentes barrios. Pantallas gigantes, radios a todo volumen y familias enteras con la camiseta argentina. Cuando Messi abrió el marcador de penal, el grito se escuchó hasta el faro. El empate inglés generó un silencio tenso, pero el golazo de Julián Álvarez desató la locura.

"Acá en Punta Alta lo vivimos con el alma", contaba Eduardo, un jubilado que siguió el partido en el club Defensores de Alta Vista. "No es solo fútbol, es la forma en que nos une". Y no exageraba. Apenas sonó el pitazo final, decenas de autos recorrieron la avenida Roca tocando bocina, mientras los más jóvenes improvisaban una caravana hacia el centro.

El triunfo ante Inglaterra tiene un sabor especial en la región. Muchos recuerdan todavía el Mundial 86 y la mano de Dios, y esta victoria les supo a revancha histórica. En los bares y clubes del lugar, la charla giró en torno al pase a la final y el posible tercer título.

Desde la intendencia municipal destacaron el comportamiento ejemplar de los hinchas. No hubo incidentes y el operativo de seguridad coordinado con la Policía Bonaerense funcionó sin problemas. "Es una alegría sana, de pueblo", resumió el intendente en declaraciones radiales.

Ahora Punta Alta, como el resto del sudoeste bonaerense, se prepara para la gran final del domingo. Ya circulan invitaciones para ver el partido en la plaza y en distintos puntos de la ciudad. El sueño de la tercera estrella está más vivo que nunca y en esta zona del país se vive con pasión de hincha de barrio.

"Vamos Argentina", se escuchaba todavía pasadas las dos de la mañana en las esquinas de Punta Alta. Porque después de ganarle a Inglaterra, el próximo objetivo es claro: salir campeones del mundo.