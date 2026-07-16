Inscripciones abiertas para talleres de vacaciones de invierno en el Centro Cultural La Estación

El Centro Cultural La Estación de Bahía Blanca ya abrió las inscripciones para sus talleres gratuitos destinados a niños, jóvenes y familias durante las vacaciones de julio. Actividades artísticas, culturales y recreativas con cupos limitados.

El Centro Cultural La Estación, uno de los espacios más activos de la ciudad, abrió las inscripciones para sus talleres de vacaciones de invierno. Las propuestas están dirigidas principalmente a niños, niñas, adolescentes y familias del sudoeste bonaerense que busquen actividades gratuitas y de calidad durante el receso escolar de julio.

Según informaron desde la organización, los talleres comenzarán la segunda semana de julio y se extenderán hasta fin de mes. Las actividades incluyen expresión corporal, artes visuales, música, teatro y propuestas de ciencia recreativa, todas adaptadas a diferentes franjas etarias. Los cupos son limitados y se otorgan por orden de inscripción.

“Es una oportunidad para que los chicos se encuentren, creen y descubran nuevas habilidades en un ambiente seguro y estimulante”, indicaron desde el equipo del centro. Las inscripciones se realizan de manera presencial en las instalaciones ubicadas en la antigua estación de trenes de Bahía Blanca, de lunes a viernes en el horario de 9 a 13 y de 16 a 20.

Entre las propuestas confirmadas se destacan talleres de muralismo colectivo, iniciación musical, títeres y stop motion. También habrá ciclos de cine infantil con debates posteriores y salidas guiadas por el patrimonio ferroviario del lugar, que suele despertar gran interés entre los más chicos.

Desde la Municipalidad de Bahía Blanca destacaron que estas iniciativas forman parte de la programación anual del centro con el objetivo de garantizar el acceso a la cultura en el período vacacional. No se requiere experiencia previa en ninguna de las disciplinas y los materiales son provistos por la organización.

Los interesados deben presentarse con DNI del menor y de un adulto responsable. Para consultas sobre horarios específicos o disponibilidad de vacantes, se recomienda acercarse directamente al Centro Cultural La Estación o comunicarse telefónicamente durante los horarios de atención.

Esta propuesta se suma a otras actividades recreativas que se están organizando en distintos puntos de la ciudad y la región para las vacaciones de invierno, buscando ofrecer alternativas accesibles y formativas para las familias del sudoeste bonaerense.