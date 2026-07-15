Jornada de castración gratuita de mascotas en Reta: control poblacional y cuidado responsable

El municipio de Coronel Suárez organizó una nueva jornada de castraciones gratuitas en Reta con el objetivo de controlar la población animal y promover la tenencia responsable en el sudoeste bonaerense.

Este fin de semana se llevó adelante en Reta una nueva jornada de castración gratuita de mascotas organizada por la Municipalidad de Coronel Suárez. La actividad, que ya se convirtió en habitual en los pueblos del interior del sudoeste bonaerense, busca seguir reduciendo la sobrepoblación de perros y gatos en la región.

Según informaron desde la Secretaría de Salud local, durante la jornada se atendieron decenas de animales de Reta y zonas aledañas. Los procedimientos fueron realizados por veterinarios municipales en un quirófano móvil especialmente preparado, con todas las medidas de asepsia y postoperatorio correspondientes.

"Acá se juega distinto", podría decirse adaptando la jerga de la cancha: mientras en las grandes ciudades muchas veces hay que pagar por estos servicios, en los pueblos del sudoeste bonaerense el municipio sigue apostando fuerte a estas políticas de salud pública y tenencia responsable. Los vecinos de Reta respondieron una vez más con buena convocatoria y compromiso.

La castración no solo evita camadas no deseadas y el consecuente abandono, sino que también previene enfermedades y mejora la calidad de vida de los animales. Desde la organización remarcaron que cada intervención contribuye a una convivencia más armónica entre la comunidad y sus mascotas.

Esta no es la primera vez que Reta recibe este tipo de operativos. Durante el último año, el equipo municipal ya visitó varios parajes y localidades del partido de Coronel Suárez con el mismo objetivo. La iniciativa forma parte de un programa más amplio que incluye campañas de vacunación antirrábica y concientización en las escuelas.

Desde la municipalidad destacaron que las jornadas continuarán a lo largo del año en diferentes puntos del distrito. Los interesados en participar pueden consultar fechas y requisitos en las oficinas de Zoonosis o a través de las redes sociales oficiales del municipio.

En un contexto donde el cuidado animal gana cada vez más espacio en la agenda comunitaria del sudoeste, estas políticas locales demuestran que el compromiso con el bienestar animal no se limita a las grandes ciudades. En Reta, como en muchos pueblos de la región, se entiende que un animal sano y esterilizado es sinónimo de una comunidad más responsable.

Los números no engañan: cada castración evita potencialmente decenas de nacimientos no planificados. Por eso, desde La Sexta Sección seguiremos acompañando y visibilizando estas iniciativas que fortalecen el tejido social de nuestros pueblos.