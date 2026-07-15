Inauguran en Tres Arroyos la muestra “Para que no mueran” de la artista MeLang

La tresarroyense MeLang presenta su nueva exposición en el Museo Mulazzi, una obra que busca preservar la memoria y las tradiciones locales a través del arte contemporáneo.

La artista plástica tresarroyense MeLang inauguró este viernes su muestra “Para que no mueran” en el Museo Mulazzi de Tres Arroyos, un espacio que vuelve a abrir sus puertas a la creación local con una propuesta que combina memoria, identidad y reflexión sobre el paso del tiempo.

La exposición, que permanecerá abierta al público durante las próximas semanas, reúne una serie de obras en las que la autora explora objetos, paisajes y símbolos del sudoeste bonaerense que, según sus palabras, “corren el riesgo de desaparecer si no los fijamos en la memoria colectiva”.

MeLang, cuyo nombre artístico surge de la fusión entre su nombre y su vínculo con el lenguaje visual, viene trabajando desde hace años en la recuperación de historias familiares y comunitarias. En esta oportunidad, la muestra incluye instalaciones, pinturas y elementos recuperados que dialogan con la historia agrícola, ferroviaria y migrante de la región.

Desde la organización del Museo Mulazzi destacaron la importancia de contar con producciones de artistas locales en un momento en que muchos espacios culturales del interior bonaerense buscan sostener su programación con recursos propios. “Es un orgullo poder albergar una propuesta tan personal y a la vez tan colectiva”, señalaron.

La inauguración contó con la presencia de vecinos, familiares y representantes de instituciones culturales de Tres Arroyos. Durante el acto, la artista realizó un recorrido guiado por las obras y compartió algunas de las motivaciones que la llevaron a elegir ese título tan contundente: “Para que no mueran”.

“Hay cosas que se van perdiendo: palabras, oficios, formas de habitar el campo, relatos de abuelos. Esta muestra es un intento de que no se mueran del todo”, expresó MeLang ante los presentes.

La muestra podrá visitarse de martes a domingo en el horario habitual del museo. Desde La Sexta Sección seguiremos de cerca este tipo de iniciativas que fortalecen la identidad cultural del sudoeste bonaerense y dan lugar a que los artistas regionales tengan espacios de visibilidad sin necesidad de migrar a grandes centros urbanos.

La artista ya había participado en muestras colectivas en Bahía Blanca y en el interior de la provincia, pero esta es su primera individual de envergadura en su ciudad natal. Según trascendió, parte de las obras dialogan con archivos fotográficos y testimonios orales recogidos por la propia MeLang en los últimos dos años.

El Museo Mulazzi, ubicado en pleno centro de Tres Arroyos, sigue consolidándose como uno de los principales puntos de referencia cultural del partido y del sudoeste bonaerense. Con esta inauguración, suma una propuesta que invita a la reflexión tranquila, lejos del ruido y de las tendencias que suelen llegar desde Buenos Aires.