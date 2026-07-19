Confirman un caso de hantavirus en Tres Arroyos: activan protocolo sanitario

Autoridades sanitarias de Tres Arroyos confirmaron un caso de hantavirus en un paciente local. Se activaron los protocolos de vigilancia y prevención en el partido y se recomienda precaución ante roedores.

Un caso de hantavirus fue confirmado en las últimas horas en Tres Arroyos, según informaron fuentes sanitarias locales. El paciente, cuya identidad se mantiene bajo reserva, se encuentra en seguimiento médico y evoluciona de acuerdo a lo esperado para este tipo de infecciones.

Desde la Secretaría de Salud municipal y el Hospital Municipal Dr. Raúl Cordero se activó de inmediato el protocolo de vigilancia epidemiológica. “Acá en el pueblo estamos tomando todos los recaudos”, señaló un referente sanitario consultado por Radio Reflejos. El hantavirus se transmite principalmente por el contacto con secreciones de roedores, especialmente el ratón colilargo, y no se contagia de persona a persona en la mayoría de los casos.

Las autoridades recomendaron a la población extremar las medidas de prevención: ventilar bien los ambientes cerrados antes de limpiarlos, usar barbijo y guantes al barrer o limpiar galpones, evitar el contacto directo con roedores y no acumular basura ni escombros que puedan atraerlos. “Eso hay que verlo in situ”, agregaron desde el municipio, recordando que cada barrio y cada campo tiene sus particularidades.

El caso se suma a la preocupación regional por las enfermedades transmitidas por vectores, especialmente después de las lluvias abundantes de las últimas semanas que favorecieron la proliferación de roedores en el sudoeste bonaerense. En Tres Arroyos, como en otros partidos de la 6ª sección, se intensificarán las tareas de control y fumigación en zonas periurbanas y rurales.

Desde la Región Sanitaria I se informó que se está realizando el seguimiento de contactos y que se enviaron muestras al laboratorio de referencia para confirmar la cepa. Hasta el momento no hay indicios de un brote, pero se mantiene la alerta para detectar posibles nuevos casos de manera temprana.

Los vecinos consultados en la plaza y en los comercios del centro coinciden en que la noticia generó inquietud, pero también confianza en el sistema de salud local. “Ojalá sea solo uno y lo agarremos a tiempo”, comentó un vecino de la zona rural que suele trabajar en galpones.

La Sexta Sección seguirá informando cualquier novedad sobre este caso y las medidas preventivas que se dispongan desde el municipio de Tres Arroyos. La recomendación principal sigue siendo la misma de siempre: prevención y consulta inmediata ante síntomas como fiebre alta, dolores musculares intensos o dificultad respiratoria.