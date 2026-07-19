Trabajadores de Granja Tres Arroyos lanzan fondo de lucha y piden colaboración vecinal

Empleados de la planta avícola de Tres Arroyos crearon un fondo solidario para sostener la lucha por sus reclamos laborales. Convocan a la comunidad a colaborar mientras se mantiene el conflicto con la empresa.

En Tres Arroyos, un grupo de trabajadores de Granja Tres Arroyos decidió dar un paso más en su reclamo y puso en marcha un fondo de lucha para sostener económicamente la medida de fuerza que mantienen hace varias semanas.

Según contaron a La Pirámide, la iniciativa surgió de la necesidad de cubrir gastos básicos de quienes están sin percibir sueldos completos. "Acá en el pueblo dicen que cuando uno está solo es más fácil apretarte", explicó uno de los delegados que prefirió no dar su nombre por temor a represalias.

El fondo se administra de manera transparente y ya cuenta con una cuenta bancaria y un alias para recibir aportes. Desde el sector remarcan que no se trata de una colecta abierta sin control: cada peso ingresado y cada gasto se informa periódicamente a los propios trabajadores y a quienes colaboran.

"Esto no es solo por nosotros, es por todos los que trabajan en la planta", agregaron. La medida se da en medio de un conflicto que incluye reclamos por condiciones laborales, atrasos salariales y falta de diálogo con la patronal.

Desde el municipio de Tres Arroyos hasta ahora no hubo declaraciones oficiales, aunque fuentes cercanas indicaron que se está siguiendo el tema con atención. En la Sociedad Rural local y en algunos comercios del centro ya circulan los datos para colaborar.

"Vamos a preguntarle al que sabe, que es el vecino", dice uno de los folletos que empezaron a repartir en la plaza principal y en la terminal de ómnibus. La idea es que la comunidad del sudoeste bonaerense conozca de primera mano qué está pasando en una de las empresas más emblemáticas de la ciudad.

Hasta el momento no hay precisiones sobre cuánto dinero se necesita ni cuál es el plazo previsto para la medida. Lo que sí está claro es que los trabajadores no piensan bajar los brazos hasta obtener respuestas concretas.

Desde La Sexta Sección seguiremos de cerca este conflicto que, como tantos otros en la región, se juega en el día a día de los pueblos y no en los despachos de Buenos Aires. Eso hay que verlo in situ.