Lluvias en Chihuahua: un muerto, inundaciones y decenas de rescates por arroyos desbordados

Las fuertes precipitaciones en el norte de México provocaron la muerte de un hombre, anegaron decenas de viviendas y obligaron a realizar múltiples operativos de rescate. Aunque el suceso no impacta directamente en el sudoeste bonaerense, sirve como alerta ante el aumento de eventos climáticos extremos que también afectan a nuestra región.

Las intensas lluvias que azotaron en las últimas horas a varios municipios de Chihuahua dejaron un saldo trágico: un hombre falleció, numerosas viviendas resultaron inundadas y se realizaron decenas de rescates de personas atrapadas por el desborde de arroyos.

Según los reportes de las autoridades locales, el deceso se produjo en la zona serrana donde un vehículo fue arrastrado por la corriente de un arroyo que creció de manera repentina. Los equipos de Protección Civil y bomberos trabajaron durante toda la noche para asistir a familias que quedaron aisladas y para bombear agua de domicilios que se vieron afectados.

El fenómeno, aunque lejano geográficamente, vuelve a poner en evidencia la vulnerabilidad de muchas comunidades ante eventos climáticos cada vez más frecuentes e intensos. En nuestra Sexta Sección, donde los temporales pueden complicar rutas, anegar campos y afectar pequeños pueblos, este tipo de situaciones sirven como recordatorio de la necesidad de estar preparados.

Desde Tres Arroyos hasta Pigüé o Coronel Suárez, los vecinos saben bien lo que es ver cómo un temporal cambia la agenda de un día. Acá en el pueblo decimos que hay que mirar el cielo, pero también hay que tener los canales de desagüe limpios y los planes de contingencia actualizados.

Las imágenes que llegan desde Chihuahua muestran autos flotando, calles convertidas en ríos y familias siendo evacuadas en botes inflables. Las autoridades mexicanas informaron que se activaron alertas en varias localidades y que se continúa monitoreando el comportamiento de los ríos y arroyos de la región.

En el sudoeste bonaerense no estamos exentos. El año pasado varios partidos de la 6ª sección sufrieron inundaciones que complicaron la cosecha y el tránsito rural. Por eso, desde La Sexta Sección insistimos en que la prevención y la información local son las mejores herramientas ante estos fenómenos.

Mientras en Chihuahua las tareas de limpieza y evaluación de daños continúan, desde aquí enviamos nuestro acompañamiento a las familias afectadas. Y aprovechamos para recordar a nuestros lectores que, ante cualquier alerta meteorológica en la región, lo primero es seguir las indicaciones de Defensa Civil municipal y evitar cruzar cursos de agua.

Eso hay que verlo in situ, como siempre decimos, pero también hay que prepararse antes de que llegue la lluvia.