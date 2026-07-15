Coronel Suárez vivió una fiesta inolvidable con el Zonal de Cadetes de Básquet

El Zonal de Cadetes organizado por BASO reunió a los mejores equipos de la región en un fin de semana lleno de pasión, talento y comunidad. Coronel Suárez fue sede de una verdadera fiesta del básquet que dejó huella en los jóvenes deportistas.

Coronel Suárez se convirtió durante el fin de semana en la capital del básquet zonal. El Zonal de Cadetes organizado por la BASO (Básquet del Sudoeste Bonaerense) reunió a equipos de varios puntos de la región en un evento que combinó deporte de alto nivel con la clásica calidez de los pueblos del interior.

Desde el viernes hasta el domingo, el Polideportivo Municipal y el gimnasio del Club Atlético Independiente fueron sede de partidos intensos que mostraron el futuro prometedor de esta disciplina en la Sexta Sección. “Acá en el pueblo decimos que cuando el básquet llega así, se siente en la calle”, comentaba don Raúl, uno de los hinchas históricos que no se perdió ni un solo encuentro.

El certamen, que contó con la cobertura especial de La Nueva Radio Suárez, tuvo una organización impecable. Los árbitros, la mesa de control y los delegados de cada club trabajaron en sintonía para que todo fluyera sin inconvenientes. Los chicos, entre 15 y 17 años, dejaron todo en la cancha, mostrando no solo técnica sino también valores de compañerismo y respeto.

“Es una fiesta porque vienen pibes de todos lados, se cruzan en la plaza, comen en el mismo lugar y después se matan adentro de la cancha, pero con fair play”, explicaba el profe de uno de los equipos participantes. Esa mezcla de competencia sana y convivencia es lo que hace que estos torneos trasciendan el resultado deportivo.

Desde Tres Arroyos, Pigüé, Bahía Blanca y otros puntos de la liga llegaron delegaciones completas que fueron recibidas con los brazos abiertos por las familias suarenses. Muchos jugadores se alojaron en casas de vecinos, reforzando ese espíritu de hospitalidad que caracteriza a Coronel Suárez.

Los partidos definitorios del domingo por la tarde coronaron el esfuerzo de varios meses de entrenamiento. Si bien el trofeo se lo llevó un equipo visitante, en el pueblo coinciden en que el verdadero ganador fue el básquet de la región. “Esto hay que verlo in situ, porque por la radio se escucha, pero la emoción se vive acá”, decía uno de los organizadores de BASO.

La intendencia local acompañó la iniciativa y ya se habla de repetir la experiencia con otras categorías en los próximos meses. Para los pibes que jugaron, este Zonal quedará marcado como uno de esos hitos que los acompañará toda la vida: el primer torneo grande, la primera vez que representaron a su club ante rivales de otros pueblos, la primera vez que sintieron lo que es jugar de local con todo el pueblo alentando.

La Nueva Radio Suárez transmitió varios partidos en vivo y las redes del medio se llenaron de mensajes de felicitación. El básquet no para en la Sexta: mientras algunos ya piensan en la Liga del Sur, otros empiezan a soñar con el Provincial. Pero por ahora, en Coronel Suárez queda el sabor de haber sido, durante tres días, el corazón del básquet cadete del sudoeste bonaerense.

Eso hay que celebrarlo. Porque cuando un pueblo se une detrás de sus pibes y del deporte, siempre gana la comunidad.