Molinos Tres Arroyos alerta sobre ofertas de empleo falsas que circulan en la región

La empresa local advierte a la comunidad que no está contratando personal a través de redes sociales ni WhatsApp. Recomiendan verificar siempre por canales oficiales ante el aumento de estafas.

Tres Arroyos, 15 de julio de 2025 – La empresa Molinos Tres Arroyos emitió un comunicado formal para alertar a la comunidad sobre una serie de ofertas de empleo fraudulentas que están circulando principalmente a través de redes sociales y aplicaciones de mensajería.

Según informaron desde la compañía, estas propuestas falsas prometen puestos de trabajo en la planta o en áreas administrativas, pidiendo a los interesados datos personales, depósitos de dinero o el envío de información sensible. "Queremos ser claros: Molinos Tres Arroyos no recluta personal por WhatsApp, Facebook, Instagram ni ningún otro medio informal", señalaron.

La advertencia llega en un momento en el que varios vecinos de Tres Arroyos y pueblos cercanos como Coronel Pringles o Coronel Suárez reportaron haber recibido mensajes idénticos. En algunos casos, los estafadores se hacen pasar por empleados de Recursos Humanos de la firma y exigen el pago de "cursos" o "certificaciones" previas al ingreso.

Desde la gerencia de la empresa confirmaron que todo proceso de selección de personal se realiza de manera presencial o a través del sitio web oficial y los canales institucionales de comunicación. "Si recibís una oferta que te pide plata o datos por privado, es trampa", resumieron.

Este tipo de estafas no es nueva en la región, pero ha aumentado en los últimos meses. En pueblos del sudoeste bonaerense como Pigüé, Tornquist y Bahía Blanca, se registraron denuncias similares ante la Policía y en las oficinas de Defensa del Consumidor.

"Acá en el pueblo sabemos cómo funcionan estas cosas. Alguien te manda un mensaje que parece serio, te ilusiona con un sueldo y después te saca unos pesos", comentó un vecino que prefirió no identificarse. La recomendación general es no responder, bloquear el contacto y denunciar.

Molinos Tres Arroyos, uno de los principales generadores de empleo en el partido, reiteró que cualquier búsqueda laboral genuina se publica en su página oficial o se informa a través de la Oficina de Empleo municipal. "Vamos a seguir monitoreando y vamos a denunciar cada caso que nos llegue", agregaron.

Desde la intendencia de Tres Arroyos también se sumaron a la alerta y pidieron a los vecinos extremar las precauciones. La comisaría local ya recibió varias denuncias y está investigando el origen de estos mensajes, que suelen provenir de números con prefijos de otras provincias.

La 6ª sección no es ajena a este tipo de delitos. Hace unas semanas, en Coronel Suárez, otra empresa local tuvo que salir a desmentir ofertas truchas. Por eso, la recomendación de siempre es verificar in situ o por teléfono a los números oficiales antes de compartir cualquier dato.