Choque fatal en la ruta 85: un hombre murió cerca de Coronel Suárez

Un trágico accidente de tránsito en la ruta provincial 85, a la altura de Coronel Suárez, dejó como saldo una persona fallecida. El hecho ocurrió en las últimas horas y ya se investiga para determinar las causas.

Un hombre perdió la vida en la tarde de este lunes tras un violento choque ocurrido en la ruta provincial 85, en cercanías de Coronel Suárez.

Según los primeros datos a los que accedió La Sexta Sección, el siniestro vial involucró a dos vehículos y se registró en el kilómetro 12 de esa arteria, uno de los accesos más transitados al partido. El impacto fue de tal magnitud que una de las personas involucradas falleció en el lugar, mientras que se desconocen por el momento las condiciones de los otros ocupantes.

Personal de la Policía Comunal de Coronel Suárez y de la Dirección de Tránsito se desplazó rápidamente al lugar. También se hizo presente una ambulancia del hospital local, cuyos médicos sólo pudieron constatar el deceso del conductor de uno de los rodados.

Acá en el pueblo dicen que la ruta 85 suele ser complicada en ese tramo, sobre todo cuando cae la tarde y el sol pega de frente. “Es un lugar donde hay que ir con cuidado, hay curvas y a veces la gente no respeta los límites”, comentaba un vecino que pasaba por la zona minutos después del hecho.

Desde la Comisaría local se inició la causa por homicidio culposo y se ordenaron pericias accidentológicas para determinar cómo se produjo el choque. Se espera que en las próximas horas se conozca la identidad de la víctima y si había más personas involucradas.

Esto hay que verlo in situ, como siempre decimos. La ruta 85 no es solo un camino que une Coronel Suárez con otros pueblos del sudoeste bonaerense; es parte de la vida diaria de mucha gente que se traslada por trabajo, por estudio o para visitar familia. Cada accidente como este golpea fuerte en una comunidad chica.

Desde La Sexta Sección seguiremos de cerca la investigación y cualquier novedad que surja respecto de las circunstancias del hecho. La 6ª no es solo Bahía: cada ruta, cada pueblo y cada vecino merecen que se cuente lo que pasa con seriedad y cercanía.