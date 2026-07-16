Desde julio, una nueva línea de micros unirá Bahía Blanca con Tornquist

A partir del próximo mes comenzará a operar un servicio regular de transporte interurbano entre Bahía Blanca y Tornquist, mejorando la conectividad del sudoeste bonaerense.

Desde julio de 2025, los vecinos de Bahía Blanca y Tornquist contarán con una nueva opción de transporte público regular. Así lo informó La Brújula 24, que dio cuenta del inicio de operaciones de una línea de micros que unirá ambas localidades de manera directa.

La medida responde a una demanda histórica de los habitantes de Tornquist y de los partidos intermedios, que hasta ahora dependían de servicios esporádicos o debían trasladarse hasta otras terminales para conectar con la ciudad cabecera de la región. Fuentes cercanas a la empresa prestataria confirmaron que el servicio ya cuenta con las autorizaciones provinciales necesarias y que los primeros viajes se realizarán en la segunda quincena de julio.

Aunque todavía no se difundió el cronograma completo ni las tarifas, se espera que los micros salgan desde la Terminal de Ómnibus de Bahía Blanca con paradas intermedias en localidades del corredor. Desde Tornquist, el servicio facilitará el acceso a hospitales, universidades y trámites administrativos que suelen requerirse en la ciudad.

En los últimos años, el reclamo por mayor frecuencia en el transporte interurbano fue constante en las reuniones del Concejo Deliberante de Tornquist y en las oficinas de la Secretaría de Transporte de la provincia. La nueva línea llega en un momento en el que el costo del combustible y el mantenimiento de vehículos propios complica la movilidad cotidiana de muchos vecinos.

Desde la Municipalidad de Bahía Blanca indicaron que el nuevo servicio complementará la oferta existente sin generar solapamientos con las líneas ya operativas. “Es una buena noticia para la región porque mejora la conectividad y permite planificar mejor los traslados”, afirmaron.

La empresa que prestará el servicio aún no fue identificada oficialmente, aunque trascendió que se trata de un operador con experiencia en corredores del sur bonaerense. Se aguardan mayores precisiones sobre horarios, precios de boletos y frecuencia, datos que la empresa deberá publicar en las carteleras de la terminal y en los canales oficiales antes del inicio de las operaciones.

Para los usuarios habituales, esta nueva alternativa representa una mejora concreta en la calidad de vida. Estudiantes, trabajadores y personas que deben realizar consultas médicas en Bahía Blanca ya cuentan con una opción más accesible y predecible.

La Sexta Sección consultó a la Subsecretaría de Transporte de la provincia, que ratificó que la línea fue habilitada y que los controles de seguridad y documentación de los vehículos se realizarán de manera habitual. “La causa sigue su curso administrativo y todo indica que en julio estará circulando”, señalaron.

Queda ahora esperar los detalles operativos definitivos. Mientras tanto, la novedad fue recibida con expectativa tanto en el centro comercial de Tornquist como en los barrios del norte de Bahía Blanca, donde muchos vecinos ya comenzaron a consultar por posibles horarios de salida.