Granja Tres Arroyos sigue cerrada: “No tenemos novedades”, confirman desde la empresa

La planta avícola de Tres Arroyos, que emplea a cientos de familias en la región, permanece sin actividad desde hace semanas. Fuentes de la compañía indicaron que no hay avances en las negociaciones para su reapertura.

Tres Arroyos, 18 de julio de 2025 – La planta avícola más emblemática del partido sigue con sus portones cerrados y sin fecha de reapertura a la vista. Desde la empresa confirmaron a La Sexta Sección que “no tenemos novedades” respecto de la situación que mantiene en vilo a más de 400 familias de la zona.

La información fue ratificada esta mañana por un vocero de Granja Tres Arroyos ante la consulta directa del medio. “Lamentablemente seguimos sin avances concretos. No hay novedades para compartir”, señaló el representante, quien evitó dar mayores detalles sobre las gestiones que se estarían llevando adelante.

La planta, ubicada sobre la ruta 3 a la altura del acceso norte de la ciudad, cesó su producción a principios de junio tras una serie de dificultades financieras y operativas que la empresa no terminó de detallar públicamente. Desde entonces, los trabajadores fueron notificados de suspensiones que se fueron prorrogando semana a semana.

En el pueblo la preocupación es palpable. “Acá en Tres Arroyos todos conocemos a alguien que labura o laburó en la granja. Es un golpe duro”, comentó un vecino de la zona de la terminal de ómnibus, donde muchos empleados esperan cada mañana alguna novedad.

Desde el municipio confirmaron que mantienen contacto permanente con la empresa y con representantes de los trabajadores, pero hasta el momento no hay anuncio oficial de reactivación. El intendente ha evitado declaraciones públicas fuertes para no entorpecer las negociaciones, según indicaron fuentes cercanas al Palacio Municipal.

La Sexta Sección intentó comunicarse con delegados gremiales de la planta, pero no obtuvieron respuesta hasta el cierre de esta nota. En los pasillos del club de la localidad y en las mesas de los bares de la calle Alem, el tema es recurrente: ¿cuánto tiempo más se puede sostener esta situación?

Granja Tres Arroyos fue durante décadas uno de los principales motores productivos del sudoeste bonaerense. Además de la faena y procesamiento avícola, la empresa mantenía una red de contratistas locales que proveían desde alimento balanceado hasta servicios de mantenimiento y transporte.

“Esto no es solo una fábrica cerrada, es un pedazo de la economía del pueblo que se apaga”, resumió un ex empleado que prefirió no dar su nombre. Mientras tanto, en la ruta 3 el cartel luminoso de la planta sigue apagado, como un recordatorio silencioso de que, por ahora, no hay novedades.