Trabajadores de Granja Tres Arroyos crean fondo de huelga para asegurar el pago de salarios

Los empleados de la planta avícola de Tres Arroyos decidieron armar un fondo solidario ante la incertidumbre por el cobro de haberes. La medida busca garantizar la continuidad de los sueldos en caso de conflicto.

En Tres Arroyos, los trabajadores de Granja Tres Arroyos resolvieron crear un fondo de huelga para garantizar el pago de sus salarios ante la falta de certezas sobre la continuidad de los haberes. La decisión se tomó en asamblea y fue comunicada a través de Data Gremial, el medio especializado en noticias sindicales.

"Acá en el pueblo dicen que la empresa viene arrastrando dificultades", comentó un delegado consultado por La Sexta Sección que prefirió no dar su nombre hasta que se formalice la medida. Según los trabajadores, la iniciativa busca proteger a las familias que dependen del salario mensual en una planta que emplea a cientos de vecinos de Tres Arroyos y la zona.

El fondo se nutrirá con aportes voluntarios de los propios empleados y, eventualmente, de otras organizaciones gremiales que se solidaricen. La idea es que, si se declara un paro por incumplimiento salarial, los trabajadores puedan contar con un respaldo económico que les permita sostener la medida sin quedar desprotegidos.

Desde la empresa no hubo hasta el momento una respuesta oficial al anuncio. Fuentes cercanas a la planta indicaron que se encuentran en conversaciones con proveedores y bancos para estabilizar la situación financiera, aunque admitieron demoras en algunos pagos corrientes.

Este no es un caso aislado en la región. En los últimos meses, varios establecimientos del sector avícola y frigorífico del sudoeste bonaerense han enfrentado dificultades por el aumento de costos, la presión cambiaria y la caída en algunos mercados de exportación. En Tres Arroyos, donde la avicultura representa una parte importante de la economía local, cualquier conflicto en Granja Tres Arroyos se siente de inmediato.

"Vamos a preguntarle al que sabe, que es el vecino", suele decirse en estos pagos. Y los vecinos de la planta coinciden en que el clima en los galpones y en las oficinas no es el mejor. Hay preocupación por el aguinaldo de junio y por las paritarias que aún no se cerraron en el sector.

La creación del fondo de huelga es, según los delegados, una medida preventiva. No implica por ahora la realización de un paro, pero sí deja claro que los trabajadores no están dispuestos a esperar indefinidamente. "Queremos cobrar lo que nos corresponde y seguir trabajando. Nadie quiere parar, pero tampoco vamos a entregar los derechos que nos costaron años conseguir", resumió uno de los referentes gremiales.

Desde el municipio de Tres Arroyos se sigue con atención el tema. El intendente ha mantenido contactos informales tanto con la empresa como con los representantes de los trabajadores, buscando evitar que el conflicto escale y afecte aún más la actividad económica del distrito.

La Sexta Sección seguirá de cerca este tema, pisando el lugar y consultando a las fuentes directas. Porque la 6ª no es solo Bahía Blanca: cada conflicto laboral en el interior bonaerense merece ser contado con la seriedad y el detalle que se le daría a cualquier noticia de primera línea.