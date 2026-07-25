Guillermo Pinilla llegó a Tres Arroyos en su caminata por la inclusión

El joven que recorre el país a pie para visibilizar la inclusión de las personas con discapacidad arribó a la ciudad del centro del sudoeste bonaerense. En cada paso busca generar conciencia y derribar barreras.

Tres Arroyos recibió este miércoles la visita de Guillermo Pinilla, el joven que desde hace meses recorre la Argentina a pie con el objetivo de promover la inclusión de las personas con discapacidad.

Pinilla arribó al centro de la ciudad tras una jornada de caminata desde Coronel Suárez, completando otra etapa de su proyecto “Caminata por la Inclusión”. En diálogo con LU24, contó que la iniciativa nació de su propia experiencia y de la necesidad de visibilizar las dificultades que enfrentan diariamente quienes tienen alguna discapacidad motriz.

“Acá en el pueblo dicen que cuando uno camina se encuentra con la gente de verdad”, comentó el joven al llegar a la plaza principal. Y agregó que en cada localidad busca reunirse con autoridades, escuelas y vecinos para hablar de rampas, transporte accesible y, sobre todo, de cambiar la mirada social.

Durante su estadía en Tres Arroyos, Pinilla fue recibido por integrantes de la Asociación de Discapacitados local y por funcionarios municipales. Recorrió el centro cívico y compartió su historia con alumnos de una escuela secundaria, donde insistió en que la inclusión no es solo poner una rampa, sino garantizar que cada persona pueda desarrollarse plenamente.

El caminante, que ya lleva recorridos más de 1.500 kilómetros, utiliza muletas y una mochila adaptada. Su paso por la 6ª sección se da en un momento en que varios municipios del sudoeste bonaerense están revisando sus planes de accesibilidad urbana, especialmente tras las últimas tormentas que dejaron en evidencia las dificultades de movilidad.

“Esto hay que verlo in situ, no alcanza con los papeles”, dijo Pinilla al referirse a las barreras arquitectónicas que todavía persisten en muchas veredas y edificios públicos de la región. Su mensaje fue recibido con atención por los vecinos que se acercaron a saludarlo en la plaza San Martín.

La caminata, que tiene como meta llegar hasta Ushuaia, ya pasó por decenas de pueblos y ciudades. En cada parada, Guillermo recolecta firmas y testimonios que luego lleva a las autoridades provinciales. En Tres Arroyos dejó una carpeta con propuestas concretas para mejorar la accesibilidad en el casco urbano y en los barrios periféricos.

Desde la municipalidad confirmaron que analizarán las sugerencias y que el joven será recibido por el intendente en los próximos días antes de que continúe su rumbo hacia Coronel Pringles.

La llegada de Pinilla a Tres Arroyos vuelve a poner en agenda un tema que muchas veces queda relegado: la verdadera inclusión no se mide solo en leyes nacionales, sino en la cotidianidad de cada pueblo de la región. Acá, como en tantos otros lugares de la 6ª, todavía falta mucho por hacer, pero también hay voluntad de empezar a dar pasos concretos.

Guillermo seguirá su camino en las próximas horas. Quienes deseen acompañarlo en algún tramo o conocer más sobre su iniciativa pueden contactarse a través de las redes sociales de la caminata por la inclusión.