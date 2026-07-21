Confirmaron un caso de hantavirus en Tres Arroyos y refuerzan prevención

Las autoridades sanitarias de Tres Arroyos confirmaron un caso de hantavirus y ya activaron protocolos de control. Se intensifican las recomendaciones para evitar el contacto con roedores en el partido y la región.

Un nuevo caso de hantavirus fue confirmado en Tres Arroyos, lo que puso en alerta a las autoridades sanitarias del partido y de la sexta sección bonaerense. Según informaron desde el Hospital Municipal, el paciente se encuentra estable y bajo seguimiento médico estricto, mientras se investiga el posible lugar de contagio.

Desde la Secretaría de Salud local se reforzaron de inmediato las medidas de prevención. "Acá en el pueblo sabemos que la clave pasa por evitar el contacto con los roedores", explicó el director del área, quien detalló que se están distribuyendo folletos y realizando charlas en barrios periféricos y zonas rurales.

El hantavirus se transmite principalmente por inhalación de partículas contaminadas con orina, saliva o excrementos de ratones de campo, especialmente el Oligoryzomys. Los síntomas iniciales suelen confundirse con un cuadro gripal: fiebre alta, dolores musculares, escalofríos y, en casos más graves, dificultad respiratoria.

En Tres Arroyos, donde la actividad agropecuaria es central, las zonas de chacras y galpones viejos son las de mayor riesgo. Por eso, las recomendaciones oficiales insisten en ventilar bien los ambientes cerrados durante al menos 30 minutos antes de entrar, usar mascarilla y guantes al limpiar depósitos, y tapar orificios que puedan servir de ingreso a los roedores.

"Eso hay que verlo in situ", comentó un vecino de la zona rural consultado por este medio. "Uno vive rodeado de campo y a veces no le presta atención hasta que pasa algo como esto". Desde la Sociedad Rural local también se sumaron al pedido de precaución y ofrecieron apoyo logístico para fumigaciones y colocación de trampas en establecimientos.

Este no es el primer caso registrado en la región en los últimos años. En el sudoeste bonaerense, partidos como Coronel Suárez, Pigüé y Coronel Pringles han tenido alertas similares, siempre vinculadas a la presencia de roedores silvestres favorecida por las condiciones climáticas.

Las autoridades recuerdan que no existe tratamiento específico ni vacuna contra el hantavirus, por lo que la prevención sigue siendo la única herramienta efectiva. Quienes presenten síntomas compatibles deben consultar de inmediato en el centro de salud más cercano.

Desde la municipalidad de Tres Arroyos se informó que se mantendrá una vigilancia epidemiológica activa en los próximos días y se ampliarán los controles en zonas de mayor exposición. "La sexta no es solo Bahía", remarcan desde el municipio, y agregan que cada localidad debe responder con sus propias herramientas a este tipo de amenazas sanitarias.

Mientras tanto, el paciente confirmado evoluciona favorablemente y se espera que en las próximas horas reciba el alta con indicaciones de aislamiento y seguimiento ambulatorio.