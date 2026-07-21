Cómo llegar a Sierra de la Ventana: la ruta desde el sudoeste bonaerense que nadie te cuenta

Guía completa y actualizada para llegar a Sierra de la Ventana priorizando los caminos locales del sudoeste bonaerense, con opciones por ruta, colectivos, auto propio y alternativas menos transitadas que conectan con Pigüé, Bahía Blanca y la Comarca.

Cuando alguien de Pigüé o Bahía Blanca decide escaparse un fin de semana a Sierra de la Ventana, lo primero que aparece en la cabeza no es el cerro Tres Picos ni el arroyo Sauce Grande. Es la ruta. Esa que uno ya se sabe de memoria pero que siempre tiene algún detalle nuevo: un puesto de tortas fritas que apareció de repente, un desvío por ripio que acorta diez kilómetros o un colectivo que cambió de horario.

Desde hace años vengo cubriendo la vida de esta parte de la Comarca y siempre me sorprende cómo la gente local arma sus propios mapas. No los de Google, sino los que se pasan de boca en boca entre vecinos de Tornquist, de Villa Ventana o de los pueblos del partido de Bahía Blanca. Por eso esta nota no es una lista fría de kilómetros. Es una guía pensada desde adentro, con la mirada de quien vive en el sudoeste y no quiere perderse ni un solo detalle del camino.

La opción más usada: por Ruta 76 desde Bahía Blanca

Si salís desde Bahía Blanca, la Ruta Nacional 3 hasta el acceso de Coronel Pringles es el primer tramo conocido. Pero la verdadera puerta de entrada a las sierras empieza en el empalme con la Ruta Provincial 76. Son 68 kilómetros de asfalto impecable que atraviesan campos de trigo y pastizales hasta llegar al acceso de Sierra de la Ventana.

Lo que pocos cuentan es que a la altura del paraje La Toma vale la pena bajar la velocidad. Ahí suele haber un puesto improvisado donde venden dulces caseros y miel de la zona. Más adelante, antes de cruzar el arroyo, aparece el cartel que indica el acceso a la Reserva Natural. Muchos lo pasan de largo, pero si tenés tiempo, vale desviarse cinco minutos para ver el paisaje que ya anticipa lo que viene.

Desde Pigüé y el norte del partido de Tornquist

Los que venimos del lado de Pigüé tenemos una ruta propia que casi nadie promociona. Tomás la Ruta 33 hasta el acceso a Tornquist y ahí agarrás la Provincial 76 en dirección sur. Son apenas 35 kilómetros de curvas suaves entre sierras bajas que te dejan directamente en el centro del pueblo.

Esta opción es ideal si venís de Coronel Suárez o incluso de Santa Rosa, La Pampa. El tramo final por la 76 desde Tornquist es mucho más tranquilo que la llegada por Bahía. Menos camiones, más vistas. Y si querés estirar el viaje, podés parar en la Escuela Rural Nº 18, un lugar con historia que la comunidad cuida con cariño.

En colectivo: las frecuencias que realmente sirven

La empresa que cubre el corredor Bahía Blanca – Sierra de la Ventana es Plusmar y también hay servicios de El Rápido. Desde la terminal de Bahía salen entre 4 y 6 colectivos por día según la temporada. El viaje dura dos horas y media aproximadamente.

El dato que la comunidad repite siempre: evitá los servicios que paran en todos los pueblos intermedios si querés llegar más rápido. Los directos salen generalmente a la mañana temprano y a última tarde. Desde Pigüé no hay servicio directo; hay que ir hasta Tornquist o Bahía y combinar. Muchos vecinos prefieren ir en auto hasta Tornquist y ahí tomar el colectivo que viene de Buenos Aires porque llega con menos demora.

La ruta alternativa por Ruta 72 y el paso de Villa Ventana

Si buscás evitar un poco el tráfico de la 76 en temporada alta, existe una opción que empieza en el acceso a Coronel Pringles. Tomás la Ruta 72 hacia el oeste y después empalmás con la Provincial 76 a la altura de Villa Ventana. Este camino te permite llegar primero a la parte más alta de la sierra y bajar después al pueblo.

Es un tramo de unos 15 kilómetros extra pero que regala vistas diferentes: el Abra del Diablo, los molinos de viento antiguos y algunos puestos de artesanos que se instalan en verano. La gente de la zona lo usa mucho para evitar la cola que se arma en el acceso principal los fines de semana largos.

En auto propio: qué llevar y qué mirar

Si vas en tu auto, llená el tanque en Bahía o en Tornquist. En Sierra hay una sola estación de servicio y a veces se queda sin nafta premium en temporada. Llevá agua, algo para comer y cargá el celular antes de salir: entre Tornquist y Sierra la señal es intermitente.

Un consejo que me dieron los vecinos de la zona y que siempre repito: mirá el estado de la Ruta 76 antes de salir. Después de lluvias fuertes, algunos tramos cerca del arroyo pueden tener agua. La comunidad lo cuenta mejor que nadie en los grupos de WhatsApp de cada pueblo.

Desde Punta Alta o el sur del partido

Los que salen de Punta Alta tienen que sumar primero los 45 kilómetros hasta Bahía Blanca. Pero si venís de la zona de Ingeniero White o Villa Bordeau, a veces conviene tomar la vieja Ruta 3 y empalmar directamente con la 76 sin entrar a la ciudad. Ahorrás tiempo y evitás el tránsito del centro.

Consejos prácticos que surgen de la experiencia local

En verano y fines de semana largos salí temprano. Después de las 10 de la mañana se empieza a formar fila en los accesos.

Si viajás con niños, pensá en parar en el Parque Tornquist. Es un buen punto intermedio y los chicos pueden estirar las piernas.

Llevá efectivo. No todos los comercios en el camino aceptan tarjeta y la señal para pagos con celular es mala.

Consultá el estado de los caminos en la página de Vialidad Provincial o en los grupos de Facebook de Sierra de la Ventana. La comunidad siempre está actualizando.

Llegar a Sierra de la Ventana no es solo cumplir kilómetros. Es atravesar un pedazo del sudoeste que tiene su propio ritmo, sus propias historias y su forma de recibir al que viene de visita. Detrás de cada ruta hay una red de vecinos que mantiene los caminos, que avisa cuando hay un bache o que te recomienda dónde parar a tomar un mate.

Por eso, la próxima vez que armes la mochila, pensá menos en la foto del cerro y más en cómo vas a llegar. Porque la forma en que uno se acerca a un lugar también dice mucho de cómo lo va a vivir una vez que está ahí.

Y vos, ¿por dónde preferís llegar a Sierra? ¿Tenés alguna ruta secreta que quieras compartir? La comunidad siempre está atenta a esas recomendaciones que no aparecen en los mapas oficiales.