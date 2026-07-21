Confirman caso de hantavirus en Tres Arroyos y activan protocolos sanitarios

Autoridades sanitarias confirmaron un caso de hantavirus en Tres Arroyos. Se activaron de inmediato los protocolos de control y prevención en el partido.

Un caso de hantavirus fue confirmado en las últimas horas en Tres Arroyos, lo que llevó a las autoridades sanitarias locales a activar de inmediato los protocolos de prevención y control.

Según informaron desde el municipio y el Hospital Municipal Doctor Raúl Castronuovo, el paciente se encuentra estable y bajo seguimiento médico. El caso fue detectado a tiempo, lo que permite aplicar las medidas correspondientes para evitar cualquier tipo de propagación.

Desde la Secretaría de Salud de Tres Arroyos explicaron que se trata de una enfermedad transmitida principalmente por roedores, especialmente el ratón de cola larga (Oligoryzomys longicaudatus), que elimina el virus a través de su saliva, orina y materia fecal. El contagio a humanos se produce por inhalación de partículas contaminadas o por contacto directo.

"Acá en el pueblo estamos acostumbrados a tomar precauciones, pero siempre es bueno reforzar", comentó un vecino del barrio donde se detectó el caso. Las autoridades pidieron a la población no alarmarse, pero sí extremar cuidados en zonas rurales o periurbanas donde la presencia de roedores es más común.

Los protocolos activados incluyen la desratización focalizada en el domicilio del paciente y en un radio de varias cuadras, el monitoreo de posibles contactos y la vigilancia epidemiológica en el partido. Además, se reforzaron las recomendaciones a la comunidad: ventilar bien los ambientes cerrados, usar mascarilla y guantes si se debe limpiar lugares con presencia de roedores, y evitar acumular basura o materiales que puedan servir de refugio a los animales.

El hantavirus no se contagia de persona a persona, lo que reduce significativamente el riesgo de brotes. Sin embargo, las autoridades recuerdan que la enfermedad puede ser grave si no se detecta a tiempo, por lo que es clave consultar al médico ante síntomas como fiebre alta, dolores musculares, náuseas o dificultad respiratoria.

Desde el Hospital de Tres Arroyos se informó que el paciente recibió el tratamiento adecuado y evoluciona favorablemente. Se trata del primer caso confirmado en el partido en lo que va del año, aunque en la región del sudoeste bonaerense suelen registrarse casos aislados durante el otoño e invierno.

"Eso hay que verlo in situ", suele decirse en estos pueblos cuando surge una alerta sanitaria. Por eso, los equipos de salud ya están recorriendo las zonas de mayor riesgo y visitando establecimientos rurales para brindar información y colocar trampas de monitoreo.

La 6ª sección no es solo Bahía Blanca, y estos episodios nos recuerdan que cada localidad tiene su propia agenda sanitaria. En Tres Arroyos, como en muchos otros pueblos del sudoeste, la convivencia con el campo hace que estas enfermedades zoonóticas sean un riesgo latente que requiere atención permanente pero sin generar pánico.

Las autoridades municipales aseguraron que mantendrán informada a la comunidad a través de los canales oficiales y pidieron colaboración para evitar la propagación de rumores. Por ahora, el foco está puesto en la prevención y en seguir de cerca la evolución del paciente.