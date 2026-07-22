Tribunal de Penas de la Liga Regional de Coronel Suárez: cómo funciona y qué resuelve

El organismo disciplinario de la Liga Regional de Coronel Suárez analiza las faltas cometidas en el fútbol local. En Tornquist y el resto de la sexta sección, sus fallos impactan directamente en los equipos y en la competencia.

En los pueblos del sudoeste bonaerense, donde el fútbol de liga es mucho más que un entretenimiento de fin de semana, el Tribunal de Penas de la Liga Regional de Coronel Suárez cumple un rol clave. Acá en el pueblo dicen que un mal fallo puede cambiar la cara de un campeonato entero.

El Tribunal se reúne habitualmente en la sede de la Liga, en Coronel Suárez, y está integrado por dirigentes con años de experiencia en el fútbol regional. Su tarea principal es analizar las actas de los partidos, las denuncias de los árbitros y los reclamos de los clubes para aplicar las sanciones que correspondan según el reglamento.

Durante la última temporada, el organismo tuvo que resolver desde suspensiones por tarjetas rojas hasta casos más complejos como agresiones, insultos a árbitros o irregularidades en las planillas. En Tornquist, por ejemplo, más de un equipo local sintió el peso de una fecha de suspensión que llegó justo antes de un clásico.

"Hay que ser justos pero firmes", confía un dirigente que prefirió no dar su nombre. Y es que el equilibrio no es sencillo: por un lado está la pasión de los jugadores y los hinchas, y por el otro la necesidad de mantener el orden y el respeto dentro de la cancha.

Las sanciones más habituales son suspensiones de una a cuatro fechas por faltas graves, multas económicas a los clubes y, en casos extremos, la quita de puntos. Cada resolución se publica en el boletín oficial de la Liga y los clubes tienen la posibilidad de presentar descargos dentro de las 48 horas.

Desde Tres Arroyos hasta Pigüé, pasando por Coronel Pringles y Tornquist, los fallos del Tribunal se siguen con atención. No es raro que un domingo a la tarde, después del partido, el primer comentario en el club sea "¿qué dijo el Tribunal?".

En los últimos años, el organismo incorporó mayor agilidad en los tiempos de resolución y mayor transparencia en la comunicación de las sanciones. Eso no quita que, como en cualquier ámbito del fútbol amateur, siempre haya alguna queja o reclamo.

Lo cierto es que sin un Tribunal de Penas que funcione, el campeonato se descontrolaría rápidamente. Acá en la región lo sabemos bien: el fútbol de liga es identidad, es encuentro y también es orden. Por eso, aunque no siempre se los nombre en los títulos, los miembros del Tribunal cumplen un rol silencioso pero fundamental para que los domingos sigan siendo de fútbol y no de desmanes.

Desde La Sexta Sección seguiremos contando cómo se resuelven estos casos que, aunque parezcan menores para quien mira de lejos, marcan la vida de los clubes y las comunidades del sudoeste bonaerense.