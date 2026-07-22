Clima en Tres Arroyos: pronóstico del tiempo para el 22 de julio de 2026

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa una jornada fría pero estable en el partido de Tres Arroyos. Detalles de temperatura, viento y probabilidades de precipitaciones para este miércoles.

Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional, este miércoles 22 de julio de 2026 en Tres Arroyos se presentará como una jornada típicamente invernal, con temperaturas bajas y condiciones estables.

La mínima prevista rondará los 3°C durante las primeras horas de la mañana, mientras que la máxima no superaría los 12°C por la tarde. El cielo se mantendrá mayormente nublado, aunque sin probabilidades de precipitaciones según los datos disponibles hasta el momento.

El viento soplará del sector noroeste con velocidades moderadas entre 10 y 20 km/h, lo que podría hacer sentir un poco más baja la sensación térmica, especialmente en las primeras horas. Hacia la noche, la temperatura volverá a descender por debajo de los 5°C.

En los últimos días, el frío se hizo sentir con fuerza en el sudoeste bonaerense. Acá en el pueblo, muchos vecinos comentan que ya se prendieron las estufas y que las heladas matinales complican a quienes trabajan en el campo o en actividades al aire libre.

Desde la Dirección de Defensa Civil municipal recomiendan extremar los cuidados con artefactos de calefacción y prestar atención a personas mayores y niños. También sugieren circular con precaución en rutas, ya que en horas de la madrugada podría formarse algo de escarcha.

El pronóstico para los próximos días indica que el frío se mantendrá, con mínimas que podrían bajar aún más hacia el fin de semana. Eso hay que verlo in situ, pero por ahora el parte del SMN marca que el invierno sigue firme en la 6ª sección.

Desde La Sexta Sección seguiremos actualizando el estado del tiempo en Tres Arroyos y los partidos del interior, porque la 6ª no es solo Bahía y cada localidad tiene su propia agenda climática que impacta directamente en la vida cotidiana.