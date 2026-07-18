Siete listas compiten por los 12 cargos electivos en la 6ª sección

Este domingo se dirimen las elecciones internas de los partidos políticos en el distrito de Bahía Blanca y la Sexta Sección. Siete listas buscarán acceder a los 12 cargos electivos que se renuevan.

En una jornada que se espera con alta participación militante, siete listas competirán este domingo en las elecciones internas de los partidos que integran la Sexta Sección Electoral para definir quiénes ocuparán los 12 cargos electivos que se renuevan en el distrito de Bahía Blanca y los partidos del interior.

Conviene precisar que el proceso se enmarca en las normativas de la Ley Orgánica de los Partidos Políticos y el Código Electoral bonaerense, que regulan la presentación de listas y la fiscalización de los comicios. Fuentes judiciales consultadas confirmaron que la Justicia Electoral ya habilitó todas las nóminas y dispuso la designación de autoridades de mesa en los establecimientos habilitados.

La Sexta Sección no vota en bloque, como suele recordarse en cada ciclo electoral. Cada partido y cada agrupación interna tiene su propia lógica y sus propias tensiones. Por eso resulta relevante observar con detenimiento cómo se distribuyen las fuerzas en cada una de las siete listas que lograron reunir los avales necesarios.

Más allá de la lectura coyuntural, lo que está en juego es la conformación de los órganos partidarios que, luego, incidirán de manera directa en la definición de candidaturas para las elecciones generales de 2025. Los 12 cargos que se eligen incluyen miembros de los consejos directivos distritales y delegados a los congresos partidarios provinciales, instancias que adquieren relevancia institucional cuando se acerca el momento de armar listas y definir alianzas.

En el caso del distrito bahiense, donde se concentra la mayor cantidad de electores de la Sexta, se espera que la pulseada sea particularmente reñida. Los referentes locales de los partidos tradicionales ya hicieron circular sus números de fiscales y confirmaron que tendrán presencia en todas las mesas. Desde el Concejo Deliberante y la Legislatura provincial se sigue con atención este proceso, ya que los resultados internos suelen anticipar correlaciones de fuerza de cara a las próximas contiendas.

La Justicia Electoral dispuso que los comicios se desarrollen con normalidad entre las 9 y las 18 horas, con posibilidad de prórroga si queda electorado por votar. Se recuerda a los afiliados que deben concurrir con documento actualizado y que solo podrán votar en la interna del partido en el que se encuentran inscriptos.

Más allá del dato numérico de las siete listas, lo que define la jornada es la capacidad de cada espacio para movilizar a su núcleo duro de afiliados. En la Sexta Sección, donde los padrones partidarios no superan en muchos casos los pocos miles de electores, cada voto cuenta y cada fiscalización resulta decisiva.

Los resultados se conocerán una vez finalizado el escrutinio provisorio, que se realizará en cada sede partidaria bajo control de las juntas electorales internas. La letra fina del padrón y la distribución geográfica de las mesas determinarán, en última instancia, quiénes acceden a los cargos en disputa.

Desde una perspectiva institucional, estas internas son un eslabón necesario en el funcionamiento de la democracia representativa. Aunque a veces se las minimice como meras “peleas de aparatos”, lo cierto es que definen quiénes tendrán voz y voto en los órganos que, tiempo después, decidirán las candidaturas que finalmente llegarán a la boleta.

La Sexta Sección, con su peso específico de casi un millón y medio de votantes en elecciones generales, mantiene una dinámica propia que no siempre coincide con las lecturas que se hacen desde el centro de la provincia. Por eso conviene seguir con atención lo que ocurra este domingo: los nombres que salgan victoriosos hoy serán, con alta probabilidad, los que configuren el mapa político regional de los próximos años.