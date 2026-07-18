Kicillof prometió reparar la Ruta 51 en Bahía Blanca

El gobernador Axel Kicillof anunció durante una visita a la zona que se avanzará con las obras de reparación de la Ruta 51, un reclamo histórico de productores y vecinos del sudoeste bonaerense.

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, se comprometió a reparar la Ruta 51 durante una recorrida por el sudoeste bonaerense. La vía, que conecta Bahía Blanca con el interior de la región, presenta desde hace años un estado de deterioro que afecta tanto el tránsito pesado como el diario de los vecinos.

La promesa fue formulada en el marco de una agenda que incluyó reuniones con intendentes y representantes del sector productivo. Fuentes de la Gobernación indicaron que los trabajos se incluirán en el plan de infraestructura vial que se ejecutará durante los próximos meses, aunque aún no se detalló el cronograma ni el monto de inversión.

La Ruta 51 es clave para el traslado de granos, hacienda y productos del polo petroquímico de Bahía Blanca hacia el norte del país. Productores agropecuarios del partido de Villarino y de Coronel Rosales vienen reclamando hace tiempo una intervención urgente, ya que los baches y el mal estado del pavimento generan mayores costos logísticos y riesgos de accidentes.

Desde la Dirección de Vialidad provincial confirmaron que se realizarán relevamientos técnicos en los tramos más afectados. “Esto no es un anuncio electoral, es una necesidad concreta de la región”, señaló un funcionario consultado por La Sexta Sección, aunque evitó dar precisiones sobre plazos.

Vecinos de la zona consultados coincidieron en que cualquier obra será bienvenida, pero pidieron que se garantice la calidad y la duración de los arreglos. “No queremos parches que duren dos meses”, resumió un transportista con años de recorrido por la ruta.

La causa sigue su curso en los despachos provinciales. Desde la Gobernación indicaron que se espera avanzar con el llamado a licitación una vez finalizados los estudios técnicos. Por ahora, no hay fecha confirmada para el inicio de los trabajos.

En el sudoeste bonaerense, donde la conectividad vial incide directamente en la economía local, este anuncio genera expectativas moderadas. Como ocurre con otras promesas de infraestructura, la verificación vendrá con el avance real de las máquinas y el hormigón.