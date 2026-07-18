No habrá colectivos en Bahía Blanca desde el domingo a las 15

La UTA confirmó un paro total de actividades que afectará el servicio urbano e interurbano en Bahía Blanca y la región a partir de las 15 del domingo. El reclamo se centra en el pago de salarios adeudados y el incumplimiento de paritarias.

Desde las 15 del domingo 2 de marzo no circularán colectivos en Bahía Blanca. La Unión Tranviarios Automotor (UTA) Seccional Bahía Blanca ratificó un paro por tiempo indeterminado que alcanzará tanto al servicio urbano como al interurbano de la región.

Según informaron fuentes gremiales, la medida de fuerza se debe al atraso en el pago de los salarios de febrero y al incumplimiento de los acuerdos paritarios vigentes. “Los choferes no van a seguir trabajando gratis”, señalaron desde la seccional local.

El conflicto se arrastra desde hace varias semanas. Los trabajadores ya habían realizado asambleas y medidas de protesta de menor escala, pero la empresa no cumplió con los plazos de pago acordados. En un contexto de alta inflación y costos crecientes, los sueldos se volvieron insuficientes y los atrasos generan malestar profundo entre los empleados.

Desde el municipio de Bahía Blanca confirmaron que ya mantuvieron reuniones con representantes de la empresa y del gremio, pero hasta el momento no se logró destrabar el conflicto. “Estamos mediando para que el servicio se restablezca lo antes posible”, indicaron fuentes comunales.

El paro afectará a miles de usuarios que utilizan el transporte público a diario. En una ciudad donde muchos barrios dependen exclusivamente del colectivo para llegar al centro, al hospital o a los lugares de trabajo, la medida generará complicaciones importantes, especialmente en una semana donde se retoman las actividades tras el fin de semana largo.

Desde la UTA advirtieron que la medida se mantendrá hasta que se cancelen los haberes adeudados y se garantice el pago en tiempo y forma de los próximos salarios. “No vamos a aceptar que se siga dilatando el pago. Los compañeros ya cumplieron su parte trabajando”, afirmaron.

En paralelo, desde el sector empresario argumentan que las tarifas subsidiadas no alcanzan a cubrir los costos operativos reales, lo que genera una brecha que se agrava mes a mes. “Sin una actualización tarifaria acorde y con subsidios que llegan con retraso, es imposible cumplir con los pagos en tiempo y forma”, sostuvieron.

Los números no cierran solos. Según datos del sector, el boleto actual en Bahía Blanca cubre apenas el 35% del costo operativo real por pasajero. El resto depende de subsidios nacionales y provinciales que, en los últimos meses, llegaron con demoras crecientes.

Mientras tanto, los vecinos ya comienzan a organizarse. Grupos de WhatsApp de barrios periféricos empezaron a coordinar viajes compartidos en autos particulares y se espera que el lunes por la mañana la demanda de taxis y remises se multiplique.

Desde La Sexta Sección seguiremos de cerca las negociaciones. Hasta el momento no hay anuncio oficial de reapertura de diálogo para el lunes, por lo que el servicio podría permanecer interrumpido durante varios días.

El puerto, las plantas petroquímicas y los turnos rotativos de la ciudad dependen en gran medida del transporte público para que sus empleados lleguen a sus puestos. Un paro prolongado no solo afecta la movilidad cotidiana: también impacta en la economía real de Bahía Blanca y la región.