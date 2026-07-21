Tres detenidos por graves delitos sexuales en Olavarría

La Justicia de Olavarría ordenó la detención de tres personas en el marco de una investigación por abusos sexuales graves. La causa avanza con pericias y testimonios bajo estricto secreto de sumario.

La fiscalía de Olavarría dispuso la detención de tres hombres en el marco de una causa que investiga graves delitos contra la integridad sexual. Los procedimientos se llevaron a cabo en las últimas horas y los imputados quedaron a disposición de la Justicia.

Según información confirmada por fuentes judiciales, las detenciones responden a una investigación iniciada por denuncias que involucran abusos de larga data. Los tres detenidos, cuyas identidades se mantienen en reserva por tratarse de delitos de este tipo, enfrentan cargos por hechos de extrema gravedad.

El caso se tramita bajo secreto de sumario en el Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil y Penal de la departamental judicial de Olavarría. Personal de la DDI local y de la Policía Bonaerense participó de los allanamientos y las detenciones.

Hasta el momento, la fiscalía no ha brindado detalles adicionales sobre las edades de las víctimas ni sobre la relación que podrían haber tenido con los imputados. “La causa sigue su curso y se están realizando las pericias correspondientes”, indicaron fuentes consultadas.

En el sur bonaerense, este tipo de investigaciones suelen requerir un alto grado de reserva para preservar la integridad de las víctimas y el desarrollo de la pesquisa. Por esa razón, tanto la fiscalía como el Juzgado de Garantías evitan brindar información que pueda entorpecer el avance del expediente.

Los detenidos serán indagados en las próximas horas. La defensa de los imputados ya fue notificada y se espera que soliciten las medidas de prueba que consideren necesarias. La elevación a juicio, en caso de que se concrete, dependerá de los resultados de las pericias psicológicas, médicas y de los testimonios recabados.

Desde La Sexta Sección se seguirá el desarrollo de esta causa con la prudencia que exige el respeto por las víctimas y el principio de inocencia hasta que exista una sentencia firme. No se publicarán datos que puedan identificar a las personas afectadas ni detalles que revictimicen.

La investigación continúa activa y no se descartan nuevas medidas procesales en los próximos días.