Detuvieron a una pareja investigada por graves delitos sexuales en Olavarría

Una mujer y un hombre fueron aprehendidos en las últimas horas tras una investigación por abusos sexuales graves cometidos en Olavarría. La causa avanza en el Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil y Penal Ordinario.

Una pareja integrada por un hombre y una mujer fue detenida en Olavarría en el marco de una investigación por graves delitos contra la integridad sexual.

Según confirmaron fuentes judiciales consultadas, los procedimientos se llevaron a cabo en las últimas horas y fueron ordenados por la fiscalía interviniente. Los imputados quedaron a disposición de la Justicia, que investiga hechos ocurridos en esa ciudad del centro de la provincia de Buenos Aires.

La causa se tramita de manera paralela en el Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil y en el Fuero Penal Ordinario, lo que indica la posible existencia de víctimas de distintas edades. Por el momento no trascendieron detalles sobre la cantidad de damnificados ni el período en que se habrían producido los hechos.

Desde la fiscalía se indicó que la investigación sigue su curso y que en los próximos días se realizarán las primeras declaraciones de los detenidos. Hasta el momento no se brindaron precisiones sobre las calificaciones legales exactas que se les imputan, aunque se habla de delitos de carácter sexual de gravedad.

Como es habitual en este tipo de causas, se preservará la identidad de las víctimas y se evitará cualquier detalle que pueda exponerlas. La Sexta Sección consultó fuentes oficiales que confirmaron la detención pero advirtieron que aún resta avanzar en la recolección de pruebas y testimoniales.

Olavarría, cabecera del partido homónimo y ubicada en el límite con la séptima sección electoral, registra en los últimos años varias causas de esta índole que han generado preocupación en la comunidad. Las autoridades locales han reforzado los dispositivos de atención a víctimas de violencia sexual a través de los centros de asistencia dependientes del municipio y la provincia.

La investigación continúa bajo secreto de sumario. Se espera que en las próximas semanas se definan las medidas de coerción y el posible pedido de elevación a juicio una vez reunido el material probatorio suficiente.

Desde este medio se reitera el compromiso de informar con rigor y sin agregar morbo a situaciones que ya implican un profundo dolor para las familias involucradas. La causa sigue su curso y se informará únicamente sobre los avances oficiales que surjan de la fiscalía.