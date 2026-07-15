Tres Arroyos: detuvieron a un joven por robo con arma blanca en un comercio

Un joven fue aprehendido tras ser acusado de ingresar a un local comercial de Tres Arroyos y sustraer mercadería bajo amenaza de un cuchillo. El hecho ocurrió en las últimas horas y la policía actuó rápidamente.

Un joven fue detenido en Tres Arroyos acusado de haber cometido un robo con arma blanca en un comercio local. El procedimiento se llevó a cabo en las últimas horas y fue informado por fuentes policiales de la zona.

Según los primeros datos, el imputado ingresó al local, amenazó al personal con un cuchillo y se apoderó de varios elementos de valor. El hecho generó alarma en el comercio, que de inmediato alertó a las autoridades.

Personal de la Policía Bonaerense desplegó un operativo rápido que permitió identificar y detener al sospechoso a pocas cuadras del lugar. En el procedimiento se recuperó parte de lo sustraído, aunque los detalles exactos de lo robado aún no fueron precisados de manera oficial.

Desde la Comisaría local confirmaron que el joven, cuya identidad se reserva por razones legales, quedó a disposición de la Justicia. Se le imputa el delito de robo agravado por el uso de arma, figura que prevé penas más severas en el Código Penal.

Vecinos de la zona consultados por La Sexta Sección manifestaron preocupación por la reiteración de este tipo de incidentes en comercios del centro de Tres Arroyos. “No es la primera vez que pasa algo así; los comerciantes estamos expuestos”, señaló un vecino que prefirió mantener el anonimato.

Desde el Municipio de Tres Arroyos indicaron que el tema de la seguridad en el área comercial forma parte de las reuniones habituales con las fuerzas de seguridad. “Se trabaja en forma coordinada con la Policía y se evalúan medidas de prevención adicionales”, afirmaron.

La causa quedó en manos de la Fiscalía local, que ya comenzó a tomar declaraciones y a analizar las imágenes de las cámaras de seguridad del comercio y de la vía pública. Se espera que en las próximas horas se amplíen las medidas de prueba.

Este tipo de hechos, si bien no son diarios en el partido, generan impacto inmediato en una ciudad de poco más de 60 mil habitantes donde la mayoría de los comercios son de familia y operan con pocos empleados. Los números de la temporada turística y el movimiento comercial de fin de año suelen elevar la percepción de riesgo en este período.

La investigación continúa y no se descartan otras detenciones si se comprueba la participación de más personas. Por ahora, el joven permanece alojado en dependencias policiales a la espera de ser indagado.