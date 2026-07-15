Tres Arroyos: recuperan una moto robada y demoran a dos adolescentes

Personal policial de Tres Arroyos logró recuperar una motocicleta sustraída días atrás e identificó a dos menores que habrían participado del hecho. El vehículo fue devuelto a su propietario.

En las últimas horas, personal de la Policía Comunal de Tres Arroyos recuperó una motocicleta que había sido robada en esa localidad del sudoeste bonaerense. Al mismo tiempo, se procedió a la demora de dos adolescentes que estarían involucrados en el hecho.

Según fuentes consultadas por La Sexta Sección, la moto fue hallada en un procedimiento que se llevó adelante en el barrio donde residen los jóvenes. Los efectivos actuaron tras recibir una denuncia y realizar tareas de inteligencia que permitieron dar con el rodado, que presentaba algunos daños pero se encontraba en condiciones de ser devuelto a su dueño.

Los dos menores, de 15 y 16 años, fueron demorados preventivamente y puestos a disposición de la Justicia de Menores. “Acá en el pueblo se nota cuando algo no cierra, y los vecinos fueron los primeros en alertar”, comentó un agente con años de servicio en la zona, que pidió mantener su nombre en reserva.

Desde la comisaría local indicaron que la moto ya fue restituida a su propietario, quien había radicado la denuncia correspondiente hace algunos días. El caso se enmarca en una serie de hechos de inseguridad que vienen preocupando a los tresarroyenses, aunque desde las autoridades destacan que se trata de un accionar rápido que permitió cerrar el caso en pocas horas.

“Eso hay que verlo in situ, pero está claro que la prevención y el trabajo conjunto con la comunidad dan resultados”, agregaron las mismas fuentes. En Tres Arroyos, como en muchos pueblos de la 6ª sección, la relación entre policía y vecinos sigue siendo clave para resolver este tipo de situaciones sin que escalen.

La investigación continúa para determinar si los adolescentes actuaron solos o formaban parte de un grupo más amplio dedicado a la sustracción de motovehículos en la región. Por el momento, se les imputa el delito de hurto agravado y se espera que en las próximas horas se defina su situación judicial.

Vecinos consultados en la plaza central coincidieron en que recuperar la moto tan rápido genera confianza, aunque pidieron mayor presencia policial en los barrios periféricos, donde suelen registrarse este tipo de incidentes. “La 6ª no es solo Bahía; en los pueblos también queremos vivir tranquilos”, resumió uno de ellos mientras charlábamos en la vereda.

Desde la Intendencia de Tres Arroyos no emitieron comunicados oficiales, pero fuentes municipales confirmaron que se mantendrá el diálogo con las fuerzas de seguridad para reforzar los operativos preventivos durante el verano.