Punta Alta: apedrearon un colectivo del Club Sporting

Un micro del Club Sporting de Punta Alta fue dañado a piedrazos en un hecho que se investiga como vandalismo. No se reportaron heridos, pero el vehículo sufrió roturas importantes en vidrios y carrocería.

Punta Alta, 10 de diciembre de 2024 – Un colectivo perteneciente al Club Sporting fue dañado a piedrazos en las últimas horas en esta ciudad del partido de Coronel Rosales.

Según los primeros datos a los que accedió La Sexta Sección, el vehículo se encontraba estacionado en las inmediaciones de las instalaciones del club cuando sujetos desconocidos arrojaron piedras que impactaron contra los vidrios laterales y el parabrisas, provocando su rotura. No se registraron personas heridas.

Personal policial tomó intervención tras la denuncia y realiza las primeras pericias en el lugar. La causa fue caratulada como daño y se encuentra en manos de la Fiscalía local, que ya ordenó las medidas tendientes a identificar a los responsables.

Desde el Club Sporting confirmaron el hecho pero prefirieron no brindar mayores detalles hasta tanto avance la investigación. “Es un vehículo que se usa para traslado de las distintas divisiones y esto genera un perjuicio importante”, indicaron off the record.

Hasta el momento no hay detenidos ni testigos identificados. La Justicia espera el resultado de las cámaras de seguridad de la zona que pudieran haber captado el momento del ataque.

Esto todavía no está confirmado por la fiscalía, pero fuentes consultadas indicaron que se trataría de un acto de vandalismo sin relación aparente con partidos o eventos deportivos recientes. La causa sigue su curso.