Asesinaron a un policía de Tres Arroyos que prestaba servicio en Fuerte Apache

Un agente oriundo de Tres Arroyos fue asesinado mientras cumplía funciones en el complejo habitacional Fuerte Apache, en la provincia de Buenos Aires. El hecho generó conmoción en su ciudad natal.

Un policía oriundo de Tres Arroyos fue asesinado a balazos mientras cumplía funciones en el barrio Fuerte Apache, en el partido de General San Martín. El hecho ocurrió en las últimas horas y generó profunda conmoción en la comunidad tresarroyense, donde el agente había nacido y donde aún residen familiares y amigos.

Según las primeras informaciones, el uniformado se encontraba realizando tareas de prevención en el complejo habitacional cuando fue atacado por al menos dos personas que se desplazaban en un vehículo. Recibió varios impactos de arma de fuego y falleció en el lugar a pesar de la rápida asistencia de sus compañeros.

Desde LU24 Radio Tres Arroyos se confirmó la identidad del agente, aunque por razones de seguridad y a pedido de la familia el nombre se mantiene en reserva hasta que la Justicia lo autorice. Lo que sí trascendió es que tenía poco más de 30 años, había ingresado a la Policía Bonaerense hace casi una década y mantenía estrecho contacto con su ciudad natal.

En Tres Arroyos, donde el joven había cursado sus estudios secundarios y jugado en las divisiones inferiores de clubes locales, la noticia cayó como un golpe. “Acá en el pueblo lo conocíamos desde chico”, comentó un vecino que pidió reserva de su identidad. “Siempre venía cuando tenía franco. Es una pérdida muy grande para la familia y para toda la comunidad”.

Desde la Jefatura Departamental de Tres Arroyos se emitió un breve comunicado de condolencias a los familiares y se confirmó que el cuerpo será velado en la ciudad una vez que las autoridades judiciales de San Martín entreguen el cadáver. Se espera que en las próximas horas se organice un acto de despedida con presencia de efectivos locales.

El caso quedó en manos de la fiscalía de turno de San Martín, que caratuló el hecho como homicidio y dispuso las primeras medidas: peritajes balísticos, relevamiento de cámaras de seguridad del barrio y toma de testimonios a los compañeros de la víctima. Hasta el momento no hay detenidos.

Este nuevo episodio de violencia en Fuerte Apache vuelve a poner en el centro del debate la situación de seguridad en los barrios periféricos del conurbano bonaerense. Para muchos tresarroyenses, sin embargo, el dolor es más concreto: se trata de un pibe del pueblo que eligió la fuerza y que, a más de 500 kilómetros de casa, perdió la vida en el ejercicio de su trabajo.

Desde La Sexta Sección seguiremos el desarrollo de la investigación y mantendremos informada a la comunidad sobre el regreso del cuerpo a Tres Arroyos y los homenajes que se le rendirán.