Gonzales Chaves: dos detenidos con droga, armas y más de tres millones de pesos

Allanamientos en Gonzales Chaves permitieron secuestrar cocaína, marihuana, dos pistolas, municiones y 3.200.000 pesos en efectivo. Los operativos fueron realizados por personal de la Policía Bonaerense.

En las últimas horas, personal de la Policía de la Provincia de Buenos Aires detuvo a dos personas en Gonzales Chaves y secuestraron una importante cantidad de droga, armas de fuego y más de tres millones de pesos en efectivo.

Según informaron fuentes judiciales y policiales consultadas in situ, los procedimientos se llevaron a cabo en dos domicilios de la localidad del partido de Gonzales Chaves, en el sudoeste bonaerense. Los allanamientos fueron ordenados por la Justicia local tras una investigación que venía desarrollándose desde hace varias semanas.

En uno de los inmuebles, los efectivos hallaron 250 gramos de cocaína fraccionada en dosis, 800 gramos de marihuana, dos pistolas calibre 9 milímetros con numeración limada y una importante cantidad de municiones de diferentes calibres. Además, se incautaron 3.200.000 pesos en billetes de distinta denominación, que estaban ocultos en el interior de un ropero.

Los dos detenidos, un hombre de 34 años y una mujer de 29, quedaron a disposición de la Justicia acusados de infracción a la ley de estupefacientes y tenencia ilegal de armas. Ambos tienen antecedentes por causas similares en la región, según indicaron fuentes cercanas a la investigación.

Acá en el pueblo dicen que desde hace tiempo se venía sospechando de movimientos extraños en esas viviendas, ubicadas en una zona residencial cercana al centro. Los vecinos comentaron que veían entrar y salir vehículos a horas inusuales, lo que alertó a las autoridades locales.

Desde la Jefatura Departamental de la Policía Bonaerense en Coronel Suárez se confirmó que los operativos contaron con apoyo de efectivos de la DDI local y de la Unidad Funcional de Instrucción de Gonzales Chaves. “Esto forma parte de un trabajo sostenido para desarticular puntos de venta de droga en el interior de la 6ª sección”, señalaron.

Los elementos secuestrados fueron puestos a disposición del fiscal de turno, quien dispuso el traslado de los imputados a dependencias policiales mientras avanza la causa. Se espera que en las próximas horas se realicen peritajes sobre las armas y el material decomisado.

Este tipo de operativos son cada vez más frecuentes en pueblos como Gonzales Chaves, Coronel Suárez o Tres Arroyos, donde el flagelo del narcomenudeo comenzó a preocupar a las comunidades. La distancia geográfica no reduce la relevancia de estos hechos: la droga y las armas afectan directamente la vida cotidiana de los vecinos del sudoeste bonaerense.

Desde La Sexta Sección seguiremos de cerca el avance de esta causa, como siempre pisando el lugar y consultando a las fuentes locales que realmente saben lo que pasa en cada pueblo.