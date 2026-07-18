Trabajadores de Granja Tres Arroyos se movilizaron por sueldos adeudados

Empleados de la planta avícola de Tres Arroyos cortaron la ruta provincial 75 para reclamar el pago de salarios atrasados. La empresa aún no emitió una respuesta oficial.

Un grupo de trabajadores de la planta de Granja Tres Arroyos se movilizó este miércoles por la mañana en reclamo de sueldos adeudados. La protesta se concentró en la ruta provincial 75, a la altura del acceso a la localidad, donde los empleados cortaron el tránsito de manera intermitente durante varias horas.

Según contaron los propios afectados a este corresponsal, la empresa acumula varios meses de atrasos en los pagos de salarios y aguinaldos. "Acá en el pueblo ya se sabe que la situación no es nueva, pero esta vez se les pasó la mano", dijo uno de los delegados que prefirió mantener su nombre en reserva por temor a represalias.

La planta, que forma parte del complejo avícola más importante del sudoeste bonaerense, emplea a más de 400 personas de Tres Arroyos y de los alrededores. Muchas familias dependen de ese ingreso para cubrir los gastos básicos, y el atraso genera un impacto directo en el comercio local y en los servicios.

"Venimos trabajando a destajo, la producción no se detuvo ni un día, pero los sueldos sí. Eso no se puede sostener", explicó otra trabajadora que participó de la movilización. Los reclamos incluyen el pago completo de los haberes de mayo y junio, además de las vacaciones no abonadas del año pasado.

Desde el municipio de Tres Arroyos confirmaron que recibieron la denuncia formal de los trabajadores y que intentaron mediar con la empresa, sin éxito hasta el momento. El intendente señaló que se trata de un conflicto laboral que debe resolverse entre las partes, aunque ofreció las instalaciones del Concejo Deliberante para una reunión de conciliación.

La ruta provincial 75 es una de las vías principales de conexión entre Tres Arroyos y la ruta nacional 3, por lo que el corte generó demoras en el transporte de carga y en el tránsito de automovilistas que se dirigían hacia Coronel Suárez y Bahía Blanca. La policía local estuvo presente para garantizar la seguridad, pero no intervino para dispersar la protesta.

Hasta el cierre de esta nota, Granja Tres Arroyos no había emitido ningún comunicado oficial. Fuentes cercanas a la firma indicaron que atraviesa "dificultades financieras puntuales" derivadas de la suba de los costos de producción y la caída en los precios internacionales del pollo, aunque no confirmaron plazos para el pago de lo adeudado.

Este tipo de conflictos no es nuevo en la región avícola. En los últimos dos años ya se registraron reclamos similares en otras plantas del sudoeste bonaerense, muchas veces resueltos con acuerdos parciales que luego se diluyen. Los trabajadores de Tres Arroyos, por ahora, se mantienen firmes: "Vamos a volver si no nos pagan. Esto no termina acá", advirtieron.

Desde La Sexta Sección seguiremos el desarrollo de este reclamo que afecta directamente a una de las principales fuentes de empleo del partido de Tres Arroyos.