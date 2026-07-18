Clima en Tres Arroyos: pronóstico para este sábado 18 de julio de 2026

Se espera una jornada fría y húmeda en el partido de Tres Arroyos. Detalles de temperaturas, viento y probabilidades de precipitaciones según el Servicio Meteorológico Nacional.

Este sábado 18 de julio de 2026, Tres Arroyos amaneció con cielo cubierto y temperaturas que arrancaron cerca de los 3°C, según los registros de la estación local.

De acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional, la máxima prevista para la jornada rondará los 12°C, mientras que la mínima ya se registró durante la madrugada. Se espera que el viento soplé del sector norte-noroeste con ráfagas que podrían alcanzar los 30 km/h, lo que acentuará la sensación térmica por debajo de los valores reales.

Hacia el mediodía y la tarde, el cielo se mantendrá mayormente nublado, con una probabilidad de precipitaciones cercana al 40 % entre las 14 y las 20 horas. No se descartan lloviznas débiles o neblina en zonas rurales del partido.

Para la noche, las temperaturas volverán a descender con fuerza. Se prevé que el termómetro baje hasta los 2°C, con posible formación de escarcha en sectores más expuestos.

En los alrededores, el pronóstico es similar para Coronel Suárez, Pigüé y Coronel Pringles: todos con jornada gris, fría y con bajo aporte de sol. Acá en el pueblo dicen que julio está cumpliendo con su fama de ser uno de los meses más duros del año.

Desde la Dirección de Defensa Civil municipal recomendaron extremar cuidados con artefactos de calefacción y evitar la circulación innecesaria durante la madrugada y la noche, especialmente en rutas como la 3 y la 228.

Eso hay que verlo in situ: el que vive en el campo sabe que con esta humedad y estas temperaturas, los caminos secundarios pueden complicarse rápido. La 6ª no es solo Bahía; cada pueblo siente el invierno a su manera, pero en Tres Arroyos el frío se siente doble cuando viene acompañado de humedad.

Para mañana domingo se espera una leve mejoría, con algo más de sol y temperaturas que podrían tocar los 14°C, aunque las mínimas seguirán en valores bajos.