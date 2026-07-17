Trabajadores de Tres Arroyos se concentran en el Monumento a Urquiza

Empleados de distintas actividades se reunirán este miércoles en La Pirámide para visibilizar reclamos laborales y salariales. La convocatoria surge de asambleas barriales y gremiales del partido.

Tres Arroyos se prepara para una nueva jornada de reclamo laboral. Este miércoles, trabajadores de diferentes sectores se concentrarán frente al Monumento a Urquiza, más conocido localmente como La Pirámide, para expresar sus demandas salariales y por condiciones de trabajo.

Según fuentes consultadas en el lugar, la convocatoria surgió de asambleas realizadas en los últimos días en distintos barrios y espacios gremiales. “Acá en el pueblo dicen que ya no alcanza”, comentó un vecino que participa de la organización, en referencia al impacto de la inflación sobre los salarios.

La Pirámide, ícono histórico de la ciudad ubicado en plena avenida Rivadavia, vuelve a ser escenario de una manifestación pacífica. En los últimos meses el lugar ha sido punto de encuentro para distintos reclamos vecinales, desde pedidos de mayor seguridad hasta protestas por servicios municipales.

Entre los participantes se esperan empleados municipales, docentes, trabajadores de comercios y de pequeñas industrias locales. Si bien no hay un único gremio que nuclee la medida, varios delegados confirmaron su presencia. “Vamos a estar con carteles y vamos a hablar con la gente. Queremos que se nos escuche”, anticipó uno de los organizadores que prefirió no dar su nombre hasta el día de la actividad.

Desde la intendencia aún no hubo declaraciones oficiales sobre esta concentración. En Tres Arroyos, como en gran parte de la región, el ajuste en las partidas nacionales y provinciales se siente fuerte en las economías familiares y en las pequeñas y medianas empresas.

La medida se da en un contexto regional donde otros pueblos de la Sexta Sección también registran movilizaciones similares. En Coronel Suárez y en Pigüé, por ejemplo, se vienen realizando asambleas multisectoriales con idéntica preocupación por el poder adquisitivo.

“Esto hay que verlo in situ”, repiten los vecinos. Por eso, la concentración buscará ser un espacio de escucha más que de confrontación. Se espera que alrededor de las 18 hs comiencen a llegar los primeros grupos, aunque la hora exacta de inicio podría variar según la llegada de los participantes.

La Sexta Sección estará presente para recoger los testimonios directos de los trabajadores y llevar la voz de Tres Arroyos tal como corresponde: sin intermediarios ni lecturas desde afuera. Porque cada pueblo tiene su propia agenda y merece ser contado desde adentro.