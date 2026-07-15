Vuelve el trueque a Coronel Pringles: iniciativa de redes revive el Cambio 2000

Un grupo de vecinos impulsó por redes sociales la vuelta del sistema de trueque que funcionaba hace más de dos décadas. El Cambio 2000 se reactiva este fin de semana en la plaza principal.

Coronel Pringles, 18 de junio de 2025. En la plaza San Martín, donde hace más de veinte años se armaban las primeras ferias de trueque, este sábado volverá a escucharse el clásico “¿qué cambiás?”. La iniciativa surgió de un grupo de vecinos que, hartos de los precios que suben más rápido que los sueldos, decidieron revivir el Cambio 2000 a través de un simple posteo en Facebook.

“Acá en el pueblo decimos que cuando la cosa se pone brava, hay que volver a lo básico”, cuenta Laura Fernández, una de las impulsoras. El posteo que publicó hace diez días ya supera las 800 reacciones y más de 200 comentarios. “La gente empezó a contar que guardaba ropa que ya no usaba, que tenía dulces caseros de más o que podía ofrecer servicios de plomería o corte de pelo”, agrega.

El trueque no es nuevo en Pringles. Entre 2001 y 2003, en plena crisis, el Cambio 2000 funcionaba todos los sábados en distintos puntos del centro. Se usaban “créditos” impresos en papel moneda local y se llegó a mover varias toneladas de alimentos y productos. Con el tiempo se fue diluyendo, pero nunca se olvidó del todo.

Según los organizadores, esta nueva versión será más simple: sin créditos ni papeles, solo trueque directo. “Traés lo que te sobra y te llevás lo que necesitás. Se arma en ronda y cada uno ofrece”, explica Fernández. Habrá un sector de servicios (reparaciones, clases, cortes de pelo) y otro de productos (verduras, conservas, ropa, herramientas).

El intendente de Coronel Pringles, José Luis Zara, tomó nota del movimiento y confirmó que el municipio acompañará con la presencia de inspectores y con el cierre de media calzada en la plaza para mayor comodidad. “Es una actividad que fortalece el tejido social y ayuda en tiempos complicados. Desde el municipio siempre vamos a apoyar estas iniciativas vecinales”, dijo.

Para muchos pringlenses, el regreso del trueque no es solo una cuestión económica. “Es volver a mirarnos a la cara, a conocernos, a saber qué necesita el de al lado”, dice Juan Carlos Gómez, jubilado que participaba del Cambio 2000 original. “En el 2002 cambié un cajón de lechugas por un arreglo de la bomba de agua. Hoy traería unos tomates de mi quinta y vería qué consigo”, cuenta con una sonrisa.

La primera fecha será este sábado 21 de junio de 8 a 13 hs en la plaza San Martín. Los organizadores piden que cada participante lleve una bolsa o canasta reutilizable y, sobre todo, buena predisposición. “No se trata de sacar ventaja, se trata de que todos nos llevemos algo que nos sirva”, remarcan.

La convocatoria ya trascendió las fronteras del partido. Vecinos de Coronel Suárez y hasta de Bahía Blanca manifestaron interés en sumarse a futuras ediciones. “La 6ª no es solo Bahía, y estos pueblos tienen vida propia. Esto hay que verlo in situ”, dice Sardá, corresponsal que pisó la plaza para hablar con los protagonistas.

Quienes quieran sumarse pueden escribir al grupo de Facebook “Trueque Coronel Pringles – Cambio 2000” donde ya se están coordinando las primeras listas de lo que cada familia piensa llevar. El objetivo, según los impulsores, es que no quede en un evento aislado y se convierta en una feria quincenal.

En un contexto donde la palabra “inflación” aparece todos los días en los medios, en Pringles un grupo de vecinos decidió volver a la vieja fórmula: si no alcanza con plata, alcanza con lo que uno tiene y con la voluntad del otro. Y eso, acá en el pueblo, todavía vale mucho.