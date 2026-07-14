Circula información falsa sobre pedido de personal en Molinos Tres Arroyos

La empresa local desmintió tajantemente los rumores que circulan en redes sobre supuestas búsquedas de empleados. Desde la firma aclararon que no tienen vigente ningún pedido de personal.

Desde hace algunos días circula por grupos de WhatsApp y redes sociales de Tres Arroyos un mensaje que promete oportunidades laborales en Molinos Tres Arroyos. La información es completamente falsa.

La propia empresa, a través de un comunicado difundido por LU24 Radio Tres Arroyos, salió a desmentir de manera categórica cualquier búsqueda activa de personal. "Molinos Tres Arroyos no tiene vigente ningún pedido de personal", afirmaron de forma rotunda.

El rumor generó expectativa entre vecinos que buscan mejorar su situación laboral en un contexto económico complejo para la región. Sin embargo, desde la firma insisten en que cualquier información que no provenga de sus canales oficiales debe ser tomada con extrema precaución.

"Acá en el pueblo sabemos cómo se propagan estas cosas", comentaba esta mañana un vecino del centro que recibió el mensaje en su teléfono. "Siempre aparece alguien que dice que está entrando gente y al final es puro verso".

Molinos Tres Arroyos es una de las empresas emblemáticas del partido, con décadas de presencia en la localidad y un rol clave en la generación de empleo genuino. Por eso mismo, cada vez que surge este tipo de información falsa, la desmentida llega rápido para evitar confusiones.

Desde la radio local recomiendan a la comunidad consultar siempre las vías oficiales de la empresa antes de compartir o responder a este tipo de anuncios. Hasta el momento, la compañía no ha abierto inscripciones ni publicado búsquedas en su sitio ni en sus redes verificadas.

Esto hay que verlo in situ: la 6ª no es solo Bahía, y en pueblos como Tres Arroyos la palabra y la fuente confiable siguen teniendo mucho peso. Vamos a preguntarle al que sabe, que es el vecino que ya pasó por estas situaciones.

La Sexta Sección seguirá de cerca cualquier novedad oficial que surja desde la empresa respecto de posibles incorporaciones futuras, siempre priorizando la información verificada por sobre los mensajes virales sin origen claro.