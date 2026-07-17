Tres Arroyos: profunda preocupación por masivo envenenamiento de mascotas

Vecinos de Tres Arroyos reportan al menos una decena de perros envenenados en las últimas semanas. La comunidad exige respuestas de las autoridades y mayor control en la vía pública.

Tres Arroyos, 15 de abril de 2025. En las últimas semanas, varios vecinos del barrio San Martín y zonas aledañas vienen reportando la muerte de sus mascotas en circunstancias que apuntan claramente al envenenamiento intencional. Según testimonios recogidos por este corresponsal, ya son al menos diez los perros que fallecieron tras ingerir algún tipo de cebo tóxico arrojado en veredas, plazas o terrenos baldíos.

"Salí a trabajar y cuando volví me encontré con el perro tirado en el patio, con espuma en la boca y convulsiones", relató Laura Gómez, vecina de calle Irigoyen al 800. Su mascota, un mestizo de 7 años llamado Tito, no llegó a tiempo al veterinario. Casos similares se repiten en las últimas tres semanas con una frecuencia que tiene en vilo a los dueños de animales de la ciudad.

"Acá en el pueblo dicen que es alguien que odia a los perros, pero la verdad es que no sabemos quién ni por qué", comentó otro vecino que prefirió no dar su nombre. Lo concreto es que los animales presentan los mismos síntomas: vómitos, diarrea con sangre, temblores y muerte en pocas horas. Los veterinarios locales coinciden en que se trata de algún rodenticida o insecticida de alta toxicidad.

Desde la Asociación Protectora de Animales de Tres Arroyos ya elevaron una nota formal al Municipio pidiendo mayor patrullaje y la colocación de carteles de advertencia en los barrios más afectados. "No podemos quedarnos de brazos cruzados mientras matan a nuestros compañeros de vida", expresó la presidenta de la entidad, Marta Ruiz.

Consultado por La Sexta Sección, el director de Bromatología municipal, Dr. Juan Carlos Pérez, aseguró que se está investigando el caso y que se tomaron muestras de los tejidos de dos de los animales fallecidos. "Estamos a la espera de los resultados del laboratorio del Ministerio de Agroindustria provincial. Mientras tanto, pedimos a la población que no dejen a sus mascotas sueltas y que denuncien cualquier elemento sospechoso en la vía pública", señaló.

El caso ya trascendió las fronteras del partido y se convirtió en tema de conversación en grupos de Facebook y WhatsApp de la región. En Coronel Suárez y en Pigüé también se reportaron episodios aislados similares en los últimos meses, lo que hace sospechar que podría tratarse de una práctica más extendida de lo que se creía.

Desde la comisaría local confirmaron que se recibieron al menos cuatro denuncias formales, aunque admitieron que resulta muy difícil identificar al responsable sin testigos directos. "Es un delito que se persigue de oficio, pero necesitamos pruebas", explicaron fuentes policiales.

Mientras tanto, los vecinos organizan guardias espontáneas y recomiendan no sacar a los perros después del atardecer. Algunos instalaron cámaras en sus frentes y otros optaron directamente por no dejarlos salir al patio sin supervisión.

"La 6ª no es solo Bahía. Acá en Tres Arroyos también tenemos que cuidar lo que amamos", resumió una vecina que perdió dos mascotas en menos de un mes. La preocupación es genuina y transversal: desde familias con niños hasta jubilados que encuentran en sus perros una compañía diaria.

La Protectora de Animales y vecinos autoconvocados planean una marcha de concientización para el próximo sábado en la plaza central. La consigna es clara: "Basta de envenenamiento. Queremos respuestas y queremos que pare".

Desde La Sexta Sección seguiremos de cerca este tema, porque cuando se trata de la vida de los que nos acompañan día a día, no hay distancia geográfica que valga.