Coronel Suárez celebró el 6 de Agosto con un emotivo desfile cívico-militar

Vecinos y autoridades se reunieron en las calles de la ciudad para conmemorar un nuevo aniversario de la Batalla de Junín. El tradicional desfile reunió a escuelas, instituciones y fuerzas armadas en un clima de orgullo regional.

Coronel Suárez, 7 de agosto de 2024 – Bajo un sol de invierno que no amedrentó a nadie, la ciudad volvió a vivir una de sus jornadas más sentidas: el desfile por el aniversario de la Batalla de Junín, que cada 6 de agosto convoca a todo el pueblo a recordar uno de los hitos de la gesta emancipadora.

Desde temprano, las calles del centro se llenaron de familias, veteranos, abuelos con sus nietos y vecinos que no quisieron perderse el paso de las columnas. La Plaza San Martín fue el punto de partida y llegada de un recorrido que, como siempre, tuvo a la Avenida 25 de Mayo como escenario principal.

La ceremonia comenzó con el izamiento de la Bandera Nacional y la entonación del Himno, momentos que se vivieron con el silencio respetuoso que merece la fecha. Luego, el intendente municipal, junto a autoridades del Concejo Deliberante, veteranos de Malvinas y representantes de instituciones intermedias, depositaron ofrendas florales ante el monumento a los caídos.

El desfile propiamente dicho arrancó poco después de las 11. Primero pasaron las banderas de ceremonia de las escuelas primarias y secundarias de la ciudad y de los pueblos del partido: Villa Mazza, Santa María, San Fermín y Cura Malal. Detrás, los alumnos de nivel primario y secundario con sus uniformes impecables mostraron el esfuerzo de meses de preparación.

Uno de los momentos más aplaudidos fue el paso de los Veteranos de Malvinas y excombatientes de la zona, que recibieron el cariño sostenido del público. “Acá en el pueblo decimos que ellos son nuestra memoria viva”, comentó un vecino de la vereda mientras saludaba a los veteranos que desfilaban con sus boinas y medallas.

También participaron agrupaciones gauchas, centros tradicionalistas y delegaciones de las colonias que hicieron de Coronel Suárez un mosaico cultural: la colectividad italiana, la española y la alemana del Volga, cada una con sus estandartes y trajes típicos. Eso hay que verlo in situ: el colorido que le imprimen a la jornada.

Las fuerzas de seguridad y militares tuvieron su lugar destacado. Gendarmería Nacional, Policía Bonaerense y el Regimiento de Caballería de Tanques 9, con sus vehículos y uniformes de gala, cerraron la parte castrense del desfile. El sonido de los tambores y las órdenes de mando retumbaron entre las fachadas de la avenida.

Desde la Municipalidad de Coronel Suárez se destacó que la jornada se desarrolló sin incidentes y con una masiva concurrencia. “Esto no es solo un acto protocolar, es la forma que tenemos los suarenses de honrar nuestra historia y reforzar la identidad”, señalaron desde el área de Prensa.

La 6ª no es solo Bahía Blanca. Cada pueblo tiene su propia agenda y su manera de recordar los hitos nacionales. En Coronel Suárez, el 6 de Agosto es una de esas fechas que se viven con el corazón en la mano y los pies bien plantados en la vereda de casa.

Al cierre del desfile, en la plaza, se sirvió un chocolate caliente para los participantes y el público. Allí, entre mates y charlas, se escuchaba el comentario repetido: “Otro año más, y ojalá sigamos así por muchos más”.