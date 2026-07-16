Granja Tres Arroyos paralizó su planta de Córdoba y paga sueldos en cuotas

La empresa avícola originaria de Tres Arroyos frenó la producción en su complejo cordobés, envió a los trabajadores de vacaciones forzadas y abonó solo una parte de los salarios de junio. La medida afecta directamente a decenas de familias en el interior bonaerense y en Córdoba.

En las últimas horas se confirmó que Granja Tres Arroyos detuvo la operación de una de sus plantas en la provincia de Córdoba, envió al personal a vacaciones forzadas y abonó únicamente una parte de los sueldos correspondientes a junio. La decisión, que ya genera preocupación en el sudoeste bonaerense, fue comunicada directamente a los empleados del complejo avícola ubicado en esa provincia.

Según fuentes consultadas por examedia.com.ar, la empresa con fuerte presencia en Tres Arroyos decidió frenar la línea de producción argumentando dificultades operativas y de mercado que no detalló públicamente. Los trabajadores recibieron la notificación de vacaciones anticipadas y el pago parcial de sus haberes, lo que generó incertidumbre sobre el futuro inmediato de la planta cordobesa.

Desde Tres Arroyos, donde la compañía tiene su corazón productivo y administrativo, el impacto se siente de manera indirecta pero concreta. Muchos empleados y contratistas locales dependen de la continuidad de los negocios en otras provincias. “Acá en el pueblo se habla de que esto puede ser el comienzo de un ajuste más grande”, comentaron fuentes cercanas a la empresa que pidieron reserva.

La medida se da en un contexto de fuerte presión sobre el sector avícola nacional: aumento de costos de alimentación, tarifas energéticas elevadas y una demanda interna que no repunta al ritmo esperado. Granja Tres Arroyos, uno de los jugadores históricos de la región, había expandido su operación hacia Córdoba precisamente para diversificar y acercarse a nuevos mercados.

Hasta el momento no hubo comunicado oficial de la empresa ni precisiones sobre la duración de la paralización ni sobre cómo se completará el pago de los salarios adeudados. Los trabajadores afectados esperan una reunión con representantes de la firma para conocer el panorama completo.

Desde La Sexta Sección venimos siguiendo de cerca la situación de las industrias que nacieron y crecieron en el sudoeste bonaerense. Cuando una compañía como Granja Tres Arroyos, que da trabajo directo e indirecto a cientos de familias de Tres Arroyos, Coronel Suárez y la zona, toma decisiones de esta magnitud, el efecto se siente en toda la 6ª sección.

Vecinos y dirigentes locales consultados coinciden en que sería importante que la empresa brinde mayor información y busque soluciones que preserven las fuentes laborales tanto en Córdoba como en Buenos Aires. “La avicultura fue motor de desarrollo en estos pueblos; no podemos permitir que se apague de golpe”, señaló un referente productivo de la zona que pidió no ser identificado.

Por ahora, la planta cordobesa permanece detenida y los trabajadores cumplen las vacaciones forzadas con la incertidumbre de no saber cuándo volverán a la actividad plena ni en qué condiciones. Seguiremos informando en cuanto haya novedades oficiales desde la empresa o desde las autoridades laborales.