Clima en Tres Arroyos: pronóstico para este viernes 17 de julio

Se espera una jornada fría y mayormente nublada en el partido de Tres Arroyos, con mínimas que rozan los 3°C y máximas que no superarán los 13°C. El viento del sudoeste acompañará durante todo el día.

Este viernes 17 de julio el termómetro en Tres Arroyos arrancará con 4°C de mínima a primera hora, según los datos del Servicio Meteorológico Nacional. La sensación térmica se sentirá más baja por el viento del sector sudoeste que rotará hacia el oeste con ráfagas de hasta 30 km/h.

Hacia el mediodía la temperatura trepará apenas hasta los 11 o 12 grados, con cielo mayormente nublado. No se anuncian precipitaciones para la jornada, aunque la humedad rondará el 75% durante la mañana.

Por la tarde se mantendrá el mismo panorama: nublado, frío y con vientos moderados. La máxima prevista es de 13°C alrededor de las 14 o 15 horas. Al caer la tarde el mercurio volverá a descender con rapidez, y por la noche se esperan valores cercanos a los 5°C.

Acá en el pueblo, los vecinos ya se preparan para otro día típico de este invierno riguroso. En las chacras de la ruta 3 y en los tambos del partido, el frío complica las tareas diarias y obliga a extremar los cuidados con los animales.

Para el fin de semana se anticipa una leve mejoría, con algo más de sol el sábado, aunque las temperaturas seguirán bajas. Eso hay que verlo in situ, como siempre decimos, porque el clima de la 6ª sección suele tener sus propias reglas.

Desde La Sexta Sección seguiremos informando cualquier cambio en el pronóstico que pueda afectar a productores, transportistas o simplemente a quienes tienen que salir a trabajar en el centro de Tres Arroyos o en las localidades vecinas.