Municipio de Tres Arroyos lanza relevamiento para impulsar emprendimientos digitales

La Municipalidad inició un mapeo de proyectos y profesionales del sector digital con el objetivo de generar políticas concretas de apoyo al ecosistema local. El relevamiento busca identificar necesidades y oportunidades en el partido.

El Municipio de Tres Arroyos puso en marcha un relevamiento exhaustivo de los emprendimientos y profesionales vinculados a la economía digital, con el fin de fortalecer este sector que cada vez gana más terreno en el sudoeste bonaerense.

Según informaron desde la Secretaría de Desarrollo Económico, el objetivo principal es conocer en detalle cuántos y cuáles son los proyectos que hoy funcionan en el distrito, qué tipo de servicios ofrecen y cuáles son las principales dificultades que enfrentan. "Acá en el pueblo decimos que para ayudar hay que saber primero quiénes están y qué necesitan", resumió un funcionario consultado por La Sexta Sección.

El relevamiento se realiza a través de un formulario online que ya está disponible y se complementará con entrevistas presenciales en las próximas semanas. Incluye desde freelancers que trabajan para clientes del exterior hasta pequeñas empresas que desarrollan aplicaciones, brindan servicios de marketing digital o gestionan comercio electrónico.

"La economía digital no espera. Hay chicos que desde su casa en Tres Arroyos facturan en dólares trabajando para plataformas extranjeras. Eso hay que verlo in situ y acompañarlo", señaló el intendente municipal durante el lanzamiento de la iniciativa.

Desde la comuna destacaron que los datos recolectados servirán para diseñar herramientas concretas: desde capacitaciones específicas hasta posibles incentivos fiscales o la creación de un espacio de coworking digital. También se busca mejorar la conectividad en zonas rurales del partido, un reclamo recurrente de los emprendedores.

El relevamiento está abierto a todos los vecinos del distrito que desarrollen alguna actividad vinculada a lo digital: programadores, diseñadores gráficos, community managers, especialistas en SEO, desarrolladores de software y dueños de tiendas online, entre otros.

"La 6ª no es solo Bahía. En Tres Arroyos también hay talento digital que merece las mismas oportunidades", sostuvieron desde el Municipio, en línea con la mirada que defiende el valor propio de cada localidad del interior.

Quienes deseen participar pueden completar el formulario a través del sitio web oficial del Municipio o acercándose a la Secretaría de Desarrollo Económico ubicada en el Palacio Municipal. Los datos serán tratados con confidencialidad y solo se utilizarán con fines de diagnóstico y generación de políticas públicas.

Este tipo de iniciativas reflejan una tendencia que se viene observando en varios pueblos de la región: la necesidad de no quedar fuera de la revolución digital. En Tres Arroyos, donde la tradición agropecuaria sigue siendo fuerte, cada vez más jóvenes y no tan jóvenes encuentran en el mundo digital una alternativa laboral viable sin tener que emigrar.

El relevamiento se espera completar antes de fin de año, y sus resultados serán presentados públicamente en una jornada abierta a toda la comunidad.