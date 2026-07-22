Clima en Tres Arroyos: pronóstico para este miércoles 22 de julio

Se espera una jornada fría y parcialmente nublada en el partido de Tres Arroyos, con temperaturas mínimas cercanas a los 3°C y máximas que no superarán los 12°C. Vientos moderados del sector oeste.

Tres Arroyos amaneció este miércoles 22 de julio con una mañana helada, tal como viene siendo habitual en este invierno 2026 que no da tregua en el sudoeste bonaerense.

Según los datos locales y el Servicio Meteorológico Nacional, la temperatura mínima rondó los 3°C durante las primeras horas, con sensación térmica por debajo de cero por efecto del viento. Para la tarde se espera que el termómetro alcance una máxima de 12°C, siempre bajo un cielo que irá de parcialmente nublado a nublado.

Los vientos soplarán del sector oeste y sudoeste con velocidades entre 15 y 30 km/h, rotando hacia el sur por la noche. No se anuncian precipitaciones para la jornada, lo que permitirá a los vecinos circular con relativa normalidad, aunque con abrigo obligado.

En el resto de la 6ª sección el panorama es similar. En Coronel Suárez y Pigüé también se registran mañanas frías con máximas que difícilmente superen los 13°C. En Bahía Blanca, en tanto, el pronóstico habla de una mínima de 4°C y una máxima de 13°C.

"Acá en el pueblo ya estamos acostumbrados, pero hay que cuidarse", comentaba esta mañana doña Marta, que atiende el kiosco frente a la plaza San Martín. Y es que las bajas temperaturas impactan especialmente en los adultos mayores y en los trabajadores rurales que salen temprano a los campos.

Para mañana jueves se anticipa un leve ascenso de la temperatura, aunque el frío seguirá siendo protagonista. La mínima podría ubicarse en 5°C y la máxima en 14°C, siempre con cielo mayormente nublado.

Desde la Municipalidad de Tres Arroyos recordaron que siguen vigentes los operativos de asistencia a personas en situación de calle y recomendaron a la comunidad no encender braseros ni estufas a leña dentro de ambientes cerrados sin la debida ventilación.

Este tipo de pronósticos fríos son comunes en julio en la región, pero cada ola de bajas temperaturas vuelve a poner en agenda la necesidad de prepararse para el invierno, tanto en las casas como en los establecimientos rurales del partido.