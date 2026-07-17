Tragedia en la Ruta 228: matrimonio falleció al chocar contra un camión cerca de Tres Arroyos

Un matrimonio oriundo de la zona perdió la vida en un violento choque frontal con un camión en la Ruta 228, a pocos kilómetros de Tres Arroyos. El hecho ocurrió en la mañana de este martes y generó conmoción en la comunidad local.

Un trágico accidente vial se cobró la vida de un matrimonio en la mañana de este martes en la Ruta 228, en cercanías de Tres Arroyos.

Según los primeros datos que se pudieron confirmar en el lugar, el choque frontal se produjo alrededor de las 9:30 entre un automóvil Chevrolet Corsa en el que viajaba la pareja y un camión de gran porte que circulaba en sentido contrario. Ambas personas que iban en el auto fallecieron en el acto.

Acá en el pueblo dicen que el matrimonio, cuya identidad se mantiene en reserva hasta tanto se notifique formalmente a los familiares, era conocido en la zona rural. Fuentes policiales indicaron que el camión, que transportaba cereales, habría invadido el carril contrario por motivos que aún se investigan.

Personal de la Policía Bonaerense y de Bomberos Voluntarios de Tres Arroyos trabajaron durante varias horas en el lugar para liberar los cuerpos y realizar las pericias correspondientes. El tránsito en la Ruta 228 debió ser desviado por caminos vecinales durante el operativo.

"Eso hay que verlo in situ", repetían los vecinos que se acercaron hasta el kilómetro 32 de la ruta, donde el impacto fue tan fuerte que el Corsa quedó irreconocible. El camión, en tanto, terminó con la cabina muy dañada pero su conductor resultó ileso.

La fiscalía de turno ya abrió una causa por homicidio culposo y ordenó la realización de pericias accidentológicas y toxicológicas. Desde la comisaría local se confirmó que se aguardan los resultados para determinar con precisión las causas del siniestro.

La Ruta 228, que une Tres Arroyos con el partido de Coronel Suárez y otros puntos del sudoeste bonaerense, registra un alto flujo de camiones de gran porte, especialmente en época de cosecha. Vecinos consultados señalaron que en los últimos meses se han multiplicado los pedidos de mayor control y señalización en varios tramos.

La 6ª no es solo Bahía, y estas tragedias golpean duro en comunidades chicas donde todos se conocen. Las víctimas, un hombre y una mujer de mediana edad, dejan un vacío que se sentirá en los próximos días en el ámbito rural de Tres Arroyos.

Desde La Sexta Sección expresamos nuestras condolencias a los familiares y amigos de las víctimas. La investigación continúa y se espera que en las próximas horas se brinden mayores precisiones sobre las circunstancias del choque.