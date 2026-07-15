Tragedia en Coronel Suárez: hombre de 45 años murió en choque frontal en la ruta 85

Un conductor perdió la vida tras un violento impacto frontal en la ruta provincial 85, en el partido de Coronel Suárez. El accidente ocurrió en las últimas horas y generó conmoción en la zona.

Un trágico accidente vial se cobró la vida de un hombre de 45 años en Coronel Suárez, en lo que se describe como un choque frontal sobre la ruta provincial 85.

Según los primeros datos que se pudieron confirmar en el lugar, el siniestro ocurrió en las últimas horas del martes, en un tramo de la ruta que une Coronel Suárez con otros pueblos del sudoeste bonaerense. El conductor involucrado, cuya identidad aún no fue oficialmente difundida por las autoridades, falleció en el acto o minutos después del impacto.

Acá en el pueblo dicen que el choque fue entre dos vehículos que circulaban en sentidos opuestos. Si bien las causas exactas todavía se investigan, se presume que uno de los autos invadió el carril contrario, aunque eso deberá determinarlo la pericia accidentológica.

Personal de la Policía Bonaerense y bomberos voluntarios de Coronel Suárez llegaron rápidamente al lugar para asistir a las víctimas. Lamentablemente, para el hombre de 45 años ya no había nada que hacer. El otro conductor involucrado sufrió heridas de distinta consideración y fue trasladado al Hospital Municipal de Coronel Suárez.

Desde la comisaría local se confirmó que se inició una causa por homicidio culposo y que se están recolectando testimonios de posibles testigos que circulaban por la zona en ese momento. La ruta 85 permaneció cortada por varias horas mientras se realizaban las pericias y se retiraban los vehículos siniestrados.

Este tipo de choques frontales en rutas del interior son, lamentablemente, una de las principales causas de muertes viales en la Sexta Sección. La ruta 85, que atraviesa campos y pequeños parajes entre Coronel Suárez, Pigüé y zonas aledañas, suele tener alto tránsito de camiones y vehículos particulares, especialmente en horarios de la tarde y noche.

Desde la Sociedad Rural local y varios vecinos consultados señalaron que hace tiempo vienen pidiendo mayor señalización y, sobre todo, mayor control de velocidad en ese corredor. "Acá la gente se confía porque es ruta recta, pero cualquier maniobra en contrario termina como terminó hoy", comentó un vecino que prefirió no dar su nombre.

El intendente de Coronel Suárez, junto con el jefe de la Policía distrital, se acercaron al lugar del hecho y expresaron sus condolencias a la familia de la víctima. Se espera que en las próximas horas se brinden más detalles sobre la identidad del fallecido y el estado de salud del otro conductor involucrado.

Desde La Sexta Sección seguiremos informando sobre esta tragedia que, una vez más, pone en evidencia la necesidad de reforzar las medidas de seguridad vial en nuestras rutas del sudoeste bonaerense. Porque cada nombre que se suma a la lista duele en cada pueblo.